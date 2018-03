Stiri pe aceeasi tema

- In anii 2000, serialul Tanar si nelinistit era extrem de popular in Romania. Datorita scenariului si al carismei actorilor, personajele celebrei serii tv au ramas prezente in memoria colectiva a publicului telespectator.

- Cu toate ca, in Prahova, rata somajului a scazut la sfarsitul lunii februarie cu cateva puncte procentuale fata de prima luna a anului 2018, ramane constanta situatia ce scoate in evidenta faptul ca populatia cea mai vulnerabila in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca este cea cu varstele cuprinse…

- I. CONSTATARILE PRINCIPALE RETINUTE PENTRU ROMANIA In data de 7.03.2018, Comisia Europeana a lansat rapoartele de țara din 2018 și Comunicarea “Semestrul european 2018: evaluarea progreselor inregistrate in ceea ce privește reformele structurale, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice,…

- La inceputul anilor 2000, Jesse Metcalfe impresiona cu rolul jucat in serialul fenomen ”Pasiuni” (Passions). Personajul Miguel a fost unul dintre preferatii publicului telespectator. Pe tot parcursul show-ului tv, celebrul personaj s-a mentionut pe primele locuri in preferintele fanilor. Serialul ”Pasiuni”…

- Olar iși retrage semnatura de pe proiectul privind pensiile speciale pentru primari, pe care l-a inițiat: La vot, voi vota pentru!, a spus deputatul, fost primar, el precizand ca nu știa ca exista o decizie a partidului, care nu susține ideea de pensii speciale. ”Dumneavoastra le spuneți pensii speciale,…

- Grefierii din cadrul Tribunalului Maramures au protestat marti, 13 martie, timp de aproximativ 15 minute, in fata Palatului de Justitie din Baia Mare pe tema salarizarii. Asociatia Grefierilor din Romania anunta ca exista inechitati salariale in ceea ce priveste personalul auxiliar si conex din instante…

- Grefierii se pregatesc de proteste deoarece s-ar fi creat discriminari privind modul de salarizare. Reprezentanții Asociației grefierilor din Romania susțin ca personalul auxiliar și conex nu a fost consultat in legatura cu elaborarea unui nou statut. Ministrul Justiției este acuzat de „pasivitate”…

- Israela s-a stins din viata la 70 de ani, ea fiind gasita fara suflare in baie. De-a lungul timpului, insa, ea a fost implicata in numeroase scandaluri si nu doar cu fostul ei sot, ci si cu Adriana Iliescu, femeia devenita mama la 67 de ani. Cele doua au fost invitate sa comenteze asupra a cum vede…

- Anul acesta se implinesc 40 de ani de la lansarea serialului ''Dallas''. In data de 2 aprilie 1978, personajele legendare ''paseau'' in casele telespectatorilor din Statele Unite. Nu dupa mult timp, productia urma sa fie difuzata in numeroase tari de pe mapamond, inclusiv in Romania.

- La inceputul anilor 2000, romanii erau cu ochii pe ''Sunset Beach'', serialul momentului la aceea vreme. Printre personajele preferate de publicul telespectator era si ''Cole'', interpretat de actorul Eddie Cibrian.

- Celebra actrita Fran Drescher, cunoscuta publicului pentru rolul din serialul "The Nanny" (Dadaca) a trecut prin clipe cumplite in urma cu ceva timp. Actrita, in varsta de 60 de ani, a suferit in urma cu ceva ani de carncer uterin.

- Marius a fost unul din concurentii primului sezon al show-ului Mireasa pentru Fiul Meu. Cu toate ca a intrat in competitia dragostei ca sa isi gaseasca jumatatea, el nu a reusit sa formeze un cuplu cu nici o fata din emisiune.

- Nu trebuie sa lucrezi pana la 65 de ani! Vezi cum poti sa te pensionezi inainte de varsta legala si ce pensie vei primi daca faci acest lucru Varsta legala de pensionare in Romania este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei. Cu toate acestea oricine poate solicita iesirea la pensie anticipata…

- Actrita Lucelia Santos a impresionat cu rolul jucat in telenovela "Sclava Isaura". Telenovela care a rulat in peste 80 de tari, printre care si Romania, a stabilit recorduri de audienta. Rolul jucat de actrita braziliana a insemnat pentru aceasta rapa ei de lansare in lumea televiziuni.

- Daca te-ai intrebat vreodata care este unul dintre cele mai bune variante de lapte praf pentru bebelusul tau, venim in ajutorul tau si iti spunem ca acest lapte praf Topfer este unul dintre ele. Are o multime de avantaje, de care copilul tau se va putea bucura daca consideri ca se pliaza pe ceea ce…

- Alba Iulia este singurul oras din Romania, si unul dintre putinele din Europa, inclus pe lista celor peste 100 de orase care folosesc mai mult de 70% energie electrica provenita din surse regenerabile, conform unui studiu al Carbon Disclosure Project (CDP).

- In urma cu multi ani, Camila Sodi impresiona publicul din Romania cu rolul interpretat in telenovela ''Inocenta furata''. Adolescenta de atunci este in prezent o femeie care stie ce vrea de la viata si este hotarata sa mearga dupa propriile sale principii.

- Echipa de fotbal FCSB a fost eliminata din Europa League dupa ce s-a inclinat cu scorul de 5-1 (3-0) in meciul cu Lazio Roma, disputat joi, pe Stadionul Olimpic din capitala Italiei, in mansa a doua a saisprezecimilor de finala ale competitiei. Golurile au fost inscrise de Ciro Immobile…

- Romania nu este o tara model in ceea ce priveste protectia drepturilor minoritatilor, iar problema maghiara nu este nici pe departe rezolvata, sustine presedintele UDMR Kelemen Hunor, dupa publicarea raportului Comitetul Consultativ al Consiliului Europei. "Romania nu este o tara model in ceea ce priveste…

- Transparency International (TI) a lansat raportul anual privind Indicele de Perceptie a Coruptiei (IPC) la nivel global, prin intermediul caruia se realizeaza un clasament al gradului de coruptie in sectorul public, asa cum este perceput de mediul de afaceri si experti independenti din cele 180 de state…

- In urma cu multi ani, Cristina si Sergiu, fosti concurenti intr-un show matrimonial, cucereau publicul din Romania cu povestea lor de dragoste. Desi acestia au castigat concursul dedicat celor care isi cautau jumatatea, acestia au decis sa nu se casatoreasca in cadrul competitiei.

- Indiferent de industria la care ne raportam, investitiile in dezvoltarea proceselor tehnologice reprezinta o mutare care face diferenta. In ceea ce priveste sistemul financiar, Alexandra Smedoiu, director Consultanta Fiscala in cadrul PwC, este de parere ca investitia in solutii fintech este mutarea…

- Populatia Romaniei a scazut anul trecut cu 69.279 de persoane din cauza declinului demografic, cu 27,5% mai mult decat in anul anterior, in special ca urmare a scaderii natalitatii, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), porivit News.ro . Prin comparatie, in 2016, sporul…

- Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) solicita adoptarea de catre Senat a amendamentului ce poate rezolva problema studentilor de peste 26 de ani cu privire la transportul feroviar intern.

- Vacanta intersemestriala din Romania coincide pentru multi copii cu vacanta de schi. Un sport de iarna tot mai popular in Romania, schiul poate fi invatat si practicat de la varste fragede.

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit un barbat in varsta de 32 ani, care era ascuns in interiorul unui microbuz, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano-maghiara, deoarece avea interdictia de a parasi teritoriul Romaniei fara acordul prealabil al instantei. In data de 02.02.2017,…

- In ultima vreme asist la tot mai multe discutii cu privire la plecarea din tara (potentiala sau efectiva) a unor cunoscuti. Oameni care au aici o cariera bine conturata, dar care nu mai suporta ca fiecare iesire din casa sau fiecare contact cu autoritatile sa fie prilej de urias consum nervos. Discutiile…

- Romania ocupa locul 29 in Indexul Statului de Drept 2018”, care masoara nivelul la care 113 tari din intreaga lume adera la principiile statului de drept si care este realizat de World Justice Project, o organizatie independenta multidisciplinara, avand drept obiectiv progresul in ceea ce priveste statul…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a comentat declarația fostului președinte al Romaniei. ”Traian Basescu face acum pe viteazul, dar ii aduc aminte ca a declarat de trei ori ca nu il investește pe Ponta ca și premier, și cu toate astea l-a investit pe Ponta ca și premier. Așa ca sa o lasam mai moale…

- A murit cea mai in varsta actrița din Hollywood, Connie Sawyer, la varsta de 105 ani, scrie tvrain.ru, cu referire la The Hollywood Reporter. Sawyer a continuat sa lucreze pana la sfarșitul anului 2017 și a murit in casa sa din Los Angeles.

- Conform rezultatelor Studiului in populatia generala privind consumul de tutun, alcool și droguri (GPS) 2016, realizat de specialistii ANA o data la trei ani, la nivelul populatiei generale cu varsta cuprinsa intre 15 si 64 de ani, prevalenta de-a lungul vietii a consumului oricarui tip de drog ilicit…

- Beren Gokyildiz are 8 ani si a reusit sa cucereasca publicul serialelor din Turcia si nu numai. Fanii din Romania o urmaresc cu sufletul la gura. La varsta la care fetitele se joaca cu papusile micuta are un job de oameni mari.

- In cadrul actiunilor care vor marca Centenarul Marii Uniri, in 2018, la Buzau va avea loc un eveniment de importanta nationala. Pe 17 mai, va fi reinaugurat Cimitirul Eroilor, cel mai mare cimitir de acest fel din Romania, care in prezent se afla in plin proces de reabilitare.

- Romania se afla pe primul loc in Europa Centrala si de Est in ceea ce priveste numarul de acte normative adoptate anul trecut, iar aproape jumatate dintre acestea au impact direct sau semnificativ asupra IMM-urilor, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi…

- In sistemul public de pensii din Romania se acorda cinci tipuri de pensii, potrivit Legii nr. 263/2010: pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata, pensia anticipata partiala, pensia de invaliditate și cea de urmaș. Pensia anticipata partiala se cuvine, cu cel mult cinci ani inaintea implinirii…

- Ea a vorbit despre cei 20 de ani de parteneriat strategic Romania-SUA si a spus ca in 1997, cand acest proces a inceput, „a avut in principal o dimensiune de securitate”. „Romania este lider al aliantei noastre in Afganistan, una din primele tari care au oferit sprijin SUA dupa evenimentele din 11 septembrie…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Pantelimon” Focșani trage un semnal de alarma cu privire la numarul mare de minore care au nascut anul trecut in Vrancea. In primele 11 luni ale anului 2017 au fost inregistrate 307 minore, care au adus pe lume copii sau care erau…

- Cu toate ca, de obicei, gripa se manifesta ușor și majoritatea oamenilor se recupereaza rapid, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca in unele cazuri aceasta boala respiratorie contagioasa, cauzata de viruși gripali, poate conduce la complicații severe și deces. De aceea, OMS arata ca…

- In al treilea trimestru din 2016, rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 ani, luata in calcul in comparatiile europene, a fost de 67,7%. Statisticile privind ocuparea sunt mai slabe daca se ia in calcul intreaga populatie din Romania considerata in varsta de munca,…

- Rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Romania, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic, a scazut usor in al treilea trimestru al acestui an la 70,3%, de la 70,5% in al doilea trimestru trimestru din 2016, si a ramas in…

- ”E simplu, e ca la școala. Știți care e culmea? TVR-ul a distrus serialul `Revoluția romana in direct`, ca arhiva. Eu, din fericire, mi le-am copiat pe VHS și le am. Au fost mineriadele, a fost indolența, s-au mai vandut imagini. Vorbesc despre serialul facut de mine și de Virgil Tatomir, din 90…