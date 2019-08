Stiri pe aceeasi tema

- FC Farul sustine duminica, 18 august, de la ora 13.00, meciul din etapa a treia a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare Concordia Chiajna, formatie retrogradata din Liga 1.Echipa de pe litoral e neinvinsa in cele doua etape de pana acum, ocupand, cu patru puncte, dupa o victorie si un egal, locul sapte…

- S-a incheiat etapa a 4-a, la finalul careia Viitorul si CFR Cluj impart primele doua pozitii, fiecare cu cate 10 puncte. Alte patru echipe sunt fara infrangere in acest start de sezon: FC Botosani, Poli Iasi, Gaz Metan si Sepsi OSK. Pe durata celor sapte meciuri s-au consemnat o serie de evenimente…

- FC Farul sustine sambata, 10 august, de la ora 11.00, meciul din etapa secunda a Ligii a 2 a, intalnind pe teren propriu Dunarea Calarasi, echipa retrogradata din Liga 1.In clasament, FC Farul ocupa locul noua, cu un punct, in vreme ce Dunarea se afla pe ultima pozitie, fara niciun punct.Echipa gazda…

- FC Farul si Ianis Zicu au debutat cu un egal 0 0 in deplasare, pe terenul Rapidului, in editia 2019 2020 a Ligii a 2 a. Desi nou promovata, Rapidul este vazuta drept una dintre candidatele certe la promovarea in Liga 1, detine o omogenitate superioara fata de Farul, a avut si avantajul publicului stadionul…

- FC Farul sustine sambata, 3 august, meciul de debut in editia 2019 2020 a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare, la Bucuresti, pe stadionul din Regie, Rapid Bucuresti, nou promovata. Meciul va incepe la ora 18.00 si va fi transmis in direct la Digi Sport 1. "Marinariildquo; se arata optimisti inainte…

- Echipa de fotbal Farul Constanta porneste la drum in editia 2019 2020 a Ligii a 2 a cu un nou antrenor la timona, Ianis Zicu. In varsta de 35 de ani, nascut in Constanta si format in sectorul juvenil al FC Farul de antrenorul Iosif Bukkosi, Zicu a jucat pentru echipa mare a "marinarilorldquo; in sezonul…

- Campionatele Europene de box pentru juniori de la Galati (sportivi de 15-16 ani) programeaza in aceste zile sferturile de finala. In ring vor urca si 13 sportivi romani, care vor incerca sa-si asigure un loc in semifinale, faza in care sunt prezente doua romance inca de la tragerea la sorti. Gratie…