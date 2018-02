Stiri pe aceeasi tema

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018: Achitarea acestei amenzi era unul dintre criteriile de care CIO a mentionat ca va tine cont atunci cand va decide, sambata, ridicarea sau nu a suspendarii. ''Amenda a fost platita'', a mentionat sursa respectiva. Comitetul Executiv al CIO se va reuni…

- Fondista Marit Bjoergen (Norvegia) a rescris miercuri, 21 februarie, istoria Jocurilor Olimpice de iarna. Cu medalia de bronz cucerita in proba de sprint pe echipe de la PyeongChang, sportiva in varsta de 37 de ani a urcat pe locul 1 all-time la numarul de medalii castigate la Jocurile Olimpice.

- In urma cu cateva ore, Paul Muntean a fost anuntat de conducerea COSR, prezenta la PyeongChang, ca a primit dreptul de a participa totusi in concursul de bob 4, dupa accidentarea lui Ciprian Daroczi, impingatorul de la bob dublu. Dupa doua saptamani de incertitudini, boberul Paul Muntean a primit, in…

- Boss-ul COSR crede ca Romania se va prezenta mult mai bine peste patru ani la JO de iarna de la Beijing Presedintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat ca pentru urmatoarea editie a Jocurilor Olimpice de iarna va fi creat un program special, astfel incat Romania sa se prezinte mult mai bine decat la…

- JO 2018. Havard Holmefjord Lorentzen a fost secondat pe podium de sud-coreeanul Cha Min-kyu si chinezul Gao Tingyu. Gratie performantei lui Lorentzen, Norvegia a ajuns la un total de 27 de medalii castigate la aceaasta editie a Jocurilor Olimpice, 10 dintre ele fiind de aur, 9 de argint si 8 de bronz.…

- Martin Fourcade a caștigat la fotofiniș cursa de 15 kilometri mass start. O legenda este in curs de consolidare. Francezul a inceput Olimpiada din Coreea de Sud cu capul plecat, apoi a recuperat spectaculos, cu doua medalii de aur. Prima in cursa de 12,5 kilometri urmarire, a doua, la 15 kilometri mass…

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a declarat, vineri, ca a ales sa o ignore pe Kim Yo Jong, sora liderului regimului de la Phenian, in cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, relateaza site-ul postului CNN.

- JO2018 PyeongChang - Jocurile Olimpice de Iarna. Eva Tofalvi nu a fost in forma nici in proba de 15 km individual din cadrul concursului de biatlon al Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang. Romanca s-a clasat pe locul 84 (din 87 de sportive),…

- Raluca Stramaturaru, sportiva romanca in varsta de 32 de ani, a obtinut cel mai bun rezultat al Romaniei la Jocurilor Olimpice de Iarna din ultimii 24 de ani, in cadrul Olimpiadei de la Pyeongchang, din Coreea de Sud. Sportiva romanca concureaza inca din anul 1996 la proba de sanie, insa…

- Un virus gastrointestinal ce a fost caracterizat drept "patogenul perfect", se raspandeste la Jocurile Olimpice de Iarna organizate de Coreea de Sud, conform Live Science. Pana joi, 8 februarie, au fost semnalate 128 de cazuri de imbolnavire cu acest norovirus in locatii olimpice, un virus foarte infectios…

- Agentia Europeana Spatiala a situat satelitul sau Sentinel-2 deasupra orasului-gazda al Jocurilor Olimpice de Iarna 2018, PyeongChang, in data de 30 ianuarie, oferind imagini care care iti taie respiratia ale muntilor pe care vor avea loc majoritatea evenimentelor in aer liber. In Nord-Vest…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018 PYEONGCHANG Presedintele Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la PyeongChang (POCOG), Lee Hee-beom, a trimis sambata o scrisoare de scuze responsabilului Comitetului olimpic iranian, pentru a pune capat afaceri smartphone-urilor, care risca sa se transforme…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Vicepreședintele american s-a aflat in proximitatea lui Kim Yong-nam pentru o perioada scurta de timp, dar cei doi au incercat sa se evite, conform informațiilor agenției de știri Yonhap. Jocurile Olimpice de iarna 2018. Pence și Kim ar fi urmat sa fie oaspeții…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018 PyeongChang Potrivit politiei, nu a avut loc totusi nicio arestare, in timp ce organizatorii sud-coreeni nu au putut decat sa confirme incidentul pentru AFP, fara sa furnizeze mai multe precizari. JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018 PyeongChang Barbatul a aparut…

- Kim Yo-jong, sora dictatorului nord-coreean Kim Jong-un, a sosit vineri in Coreea de Sud, unde a asistat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang. Este pentru prima oara de la Razboiul din Coreea (1950-1953) cand un membru al dinastiei Kim trece linia de demarcatie…

- Experiența completa a Jocurilor Olimpice cu noile canale Eurosport 3, 4, 5, la UPC Romania Jocurile Olimpice sunt aduse de Eurosport la UPC Romania, care a lansat in grila de televiziune digitala trei canale suplimentare, Eurosport 3, Eurosport 4 și Eurosport 5, pe durata competiției din PyeongChang…

- Ceremonia de deschidere a celei de-a XXIII-a editie a Jocurilor Olimpice de iarna a inceput vineri la PyeongChang, in Coreea de Sud. Competitia, la care vor participa peste 2.900 de sportivi, dintre care 28 sunt romani, se va desfasura intre 9 si 25 februarie, la 30 de ani dupa JO de vara de la Seul,…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu, a declarat, vineri, ca toata lumea din delegatia Romaniei isi doreste sa participe la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, programata de la ora

- Cea de-a XXIII-a editie a Jocurilor Olimpice de iarna va debuta oficial, astazi, la PyeongChang, in Coreea de Sud, cu ceremonia de deschidere, programata de la ora 13,00 (ora Romaniei).Competitia, la care vor participa peste 2.900 de sportivi, dintre care 28 sunt romani, se va desfasura intre 9 si 25…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018. CEREMONIA DE DESCHIDERE ONLINE STREAM LIVE VIDEO TVR EUROSPORT Cea de-a XXIII-a editie a Jocurilor Olimpice de iarna va debuta oficial vineri la PyeongChang, in Coreea de Sud, cu...

- Cea de-a XXIII-a ediție a Jocurilor Olimpice este un eveniment multi-sportiv internațional major, ce va debuta oficial vineri la PyeongChang, in Coreea de Sud, cu ceremonia de deschidere, programata de la ora 13,00 (ora Moldovei).

- Au mai ramas cateva ore pana la deschiderea oficiala a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, competitie ce se desfasoara sub sloganul ”Olimpiada Impacarii” avand in vedere tensiunile politice existente la nivel mondial. Ceremonia de Deschidere este programata vineri, incepand cu ora 13:00.

- Cea de-a XXIII-a editie a Jocurilor Olimpice de iarna va debuta oficial vineri la PyeongChang, in Coreea de Sud, cu ceremonia de deschidere, programata de la ora 13,00 (ora Romaniei). Competitia, la care vor participa peste 2.900 de sportivi, dintre care 28 sunt romani, se va desfasura…

- Scurte prezentari ale celor 15 sporturi de iarna din programul Jocurilor Olimpice 2018 de la PyeongChang (9-25 februarie): SCHI ACROBATIC (FREESTYLE) Zilele de competitie: 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 februarie. Principiul: Forma a schiului, care, la origine, a fost alcatuit din 3 discipline:…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a afirmat, joi, intr-o postare pe Facebook, ca este alaturi de sportivii care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, care debuteaza vineri. ''A mai ramas o singura zi pana la inceperea Jocurilor Olimpice de iarna…

- Coreea de Nord este ”o putere militara de clasa mondiala”, a declarat liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, cu ocazia apropiatei deschideri a Jocurilor Olimpice de Iarna, din Coreea de Sud. "Noi am devenit capabili sa facem demonstratia statului nostru de putere militara de clasa mondiala…

- Samsung este sponsor oficial al Jocurilor Olimpice de foarte multi ani, iar in ultimii ani, lanseaza cu ocazia acestora versiuni speciale ale smartphone-urilor sale, pe care le face cadou concurentilor, dar le ofera si la vanzare in cantitati limitate. Se pare insa ca anumiti concurenti, precum cei…

- Primele competitii oficiale din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna, editia 2018, de la au debutat joi in Coreea de Sud, asa cum era prevazut, cu o zi inaintea ceremoniei de deschidere. A XXIII-a editie a Jocurilor Olimpice de iarna se va desfasura in Republica Coreea (Coreea de Sud), intre 9 si 25 februarie…

- Ministrul de externe chinez Wang Yi a declarat joi ca Beijingul spera ca cele doua Corei, Coreea de Nord si Coreea de Sud, vor putea mentine momentul de interactiune si vor "deschide treptat usa catre pace" in peninsula, informeaza joi Reuters. Wang s-a exprimat intr-un briefing la Beijing cu o zi inainte…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier, aflat in vizita in Japonia, a respins miercuri intr-un discurs la Tokyo existenta unor semne de relaxare a tensiunilor in Peninsula Coreea inaintea Jocurilor Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, informeaza dpa. Presedintele german a avertizat asupra unor…

- Potrivit Ministerului Unificarii de la Seul, Coreea de Nord a anuntat ca sora liderului de la Phenian va face parte din delegatia nord-coreeana formata din 22 de inalti oficiali care va participa la Jocurile de Iarna de la PyeongChang.Kim Yo-jong este sora cea mica a liderului nord-coreean…

- Coreea de Sud a desfașurat 900 de soldați pe strazi, dupa ce 1.200 de garzi de securitate au fost retrase in urma contactarii unui virus, in campusul Jocurilor Olimpice de Iarna din Pyeongchang.

- Oficialii din Coreea de Sud au decis ca 36 000 de straini sa aiba interdictie de a intra in tara inainte de Jocurile Olimpice de Iarna, din motive de securitate, a anuntat, luni, Agentia de Stiri Yonhap.

- Șase transfugi nord-coreeni au fost primiți vineri in Biroul Oval de presedintele american Donald Trump – o intalnire foarte incarcata simbolic intr-o perioada de tensiuni puternice intre Statele Unite si regimul de la Phenian, relateaza AFP, citat de News.ro . Unul dintre acesti sase transfugi, Ji…

- Coreea de Nord intentioneaza sa expuna zeci de rachete balistice in cadrul unei parade care va avea loc pe 8 februarie, cu o zi inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de Iarna scrie CNN, citand doua surse diplomatice.Aceasta expunere ar fi o incercare "de a speria americanii”, spune una dintre…

- Brașoveanul Marius Petru Ungureanu va purta drapelul Romaniei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna 2018! Comitetul Executiv al COSR a aprobat componenta delegatiei care va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de iarna. Comitetul Executiv a decis totodata ca biatlonistul…

- Pentru schioarea Raluca Ciocanel (CSS Blaj) acest an ar fi putut insemna implinirea unui vis: prezenta la a 23-a editie Jocurile Olimpice de Iarna, insa sportiva numarul unu a judetului Alba anul 2017 s-a trezit in plin cosmar! Intrecerea se va desfasura in perioada 9-25 februarie, la PyeongChang, iar…

- Oamenii de știința californieni au creat un virus mutant depre care spun ca a provocat raspunsuri imunitare foarte puternice la animale, spre deosebire de diferitele tulpini ale virusului gripal aflate in circulatie. Cercetatorii californieni au creat in laborator un nou virus gripal mutant despre…

- In acest mesaj, difuzat dupa o conferinta comuna intre Guvernul nord-coreean si reprezentanti ai partidului si unor organizatii de la Phenian, Republica Populara Democratica Coreeana (RPDC) apreciaza ca toti coreenii ”trebuie sa promoveze contactele, calatoriile, cooperarea intre Nord si Sud”, dand…

- Atletii din Coreea de Nord si Coreea de Sud vor defila impreuna cu acelasi steag la ceremonia de deschidere a Olimpiadei de Iarna de la Pyeongchang, a anuntat, miercuri, Ministerul Unificarii din Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Coreea de Sud a anuntat ca va participa sub acelasi steag cu Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, scrie Reuters. Potrivit agentiei de presa, cele doua state au cazut de acord sa participe sub steagul unei „Coree unite”, titreaza News.ro. In plus, propunerea Coreei de Sud de…

- Coreea de Nord a anuntat ca va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, iar Coreea de Sud a propus ca sportivii celor doua state sa defileze impreuna la ceremoniile de deschidere si de sfarsit a Olimpiadei, au anuntat, astazi , oficiali ai Seulului, relateaza Yonhap.

- Hackerii au incercat sa sustraga informatii sensibile de la organizatii implicate in organizarea Jocurilor Olimpice de Iarna, ce se vor desfasura luna viitoare la Pyeongchang, a anuntat o firma de securitate cibernetica, informeaza site-ul postului BBC News.

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a anuntat, joi, ca exercitiile militare comune ale SUA si Coreei de Sud programate pentru luna februarie vor fi amanate pana dupa finalizarea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din motive logistice, relateaza Reuters si NBC News.

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-In au decis sa amâne manevrele militare comune ale SUA si Coreei de Sud prevazute a se desfasura în perioada Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din luna februarie, a anuntat joi biroul sefului statului sud-coreean,…

- Comitetul International Olimpic (CIO) ar putea ridica suspendarea Rusiei in momentul ceremoniei de inchidere a Jocurilor Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang, pe 25 februarie. Daca Rusia, suspendata marti de CIO de la viitoarele JO de iarna, respecta "toate deciziile" luate impotriva sa, sportivii…

- Sportivii ruși sub drapel neutru vor sa boicoteze JO de iarna 2018! Decizia reprezentantilor CIO de a suspenda Rusia de la JO de iarna din 2018 a starnit revolta sportivilor din tara lui Putin! Hotararea CIO a fost luata ca urmare a unei anchete ce a stabilit ca institutiile statului s-au implicat in…