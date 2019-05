Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Ciofu: ”Sistemul centralizat de producere a energiei termice are ca avantaje satisfacerea unui numar foarte mare de consumatori in sistem unitar”. Conf.univ.dr. Vasilica Ciocan: ”Optim ar fi, in cazul blocurilor de locuințe, utilizarea unui singur tip de sistem de incalzire, si nu soluții…

- Sarbul Novak Djokovici și elvețianul Roger Federer, cei mai buni jucatori de tenis din lume la acest moment, vor folosi tehnologie dezvoltata și in Romania. Sistemul automat de analiza statistica este realizat la nivel global de Infosys, un gigant indian de tehnologie, care și-a deschis recent un Centru…

- Sorina Pintea, Ministrul Sanatatii, a discutat, marti, cu Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED), printre temele abordate numarandu-se posibilitatea extinderii si la furnizorii de servicii medicale din tara a prevederilor Ordinului 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor…

- First Bank (fosta Piraeus Bank), locul 13 in topul bancar local, a propus sindicatului propriu inchiderea sau comasarea a 40 de sucursale și concedierea a 379 de angajați. O decizie finala va fi luata dupa finalizarea negocierilor dintre cele doua parți.„La acest moment, am comunicat Sindicatului…

- Presedintele PSD a facut, duminica, mai multe declaratii in Gorj, unde au loc alegeri pentru sefia filialei. Liviu Dragnea The post Dragnea, declaratii in Gorj | Nu am renuntat la descentralizare. Sistemul ocult nu o vrea/ Romania nu are sef al Armatei pentru ca nu vrea Iohannis/ Mai sunt cativa derbedei…

- Sistemul bancar din Romania va avea de suferit din cauza recent introdusei ''taxe pe lacomie'', care va afecta semnificativ solvabilitatea si profitabilitatea bancilor si va inrautati situatia acelora mai slabe, potrivit raportului de tara referitor la Romania, publicat miercuri de Comisia Europeana…

