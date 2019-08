Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea va avea tema "Traditie si modernitate, istorie si prezent pentru tanarul contemporan. Satul romanesc" si va reuni la Vaslui peste 1.000 de tineri de pe tot cuprinsul eparhiei si 50 de tineri invitati din Mitropolia Basarabiei."Participantii vor beneficia de un program complex,…

- Stiati ca parfumul purtat de Grace Kelly la nunta sa din 1956 cu Printul Rainier de Monaco are miros de gin tonic, este insipirat dintr-un faimos cocktail al vremii si se produce si in ziua de azi? Sau ca sticla parfumului Femme, purtat si de Audrey...

- N.D. Sub genericul “Vacanta la Muzeu”, Muzeul Judetean de Stiintele Naturii Prahova continua, si in aceasta luna, seria cursurilor tematice. Astfel, in perioada 19-23 august, copiii sunt asteptati la Muzeul Petrolului din Ploiesti pentru a participa la cursul “Un strop de istorie la Muzeul aurului negru”.…

- O cladire neagra, cu o forma bizara, pe Bulevardul Primaverii, numarul 15. Parterul vitrat, pe care se cocoata un corp de caramida neagra, fara geamuri, te poate duce cu gandul la o cladire de birouri, putin iesita din tipare. Sau la casa vreunui...

- Pavilionul de Artă București — Art Safari, cel mai amplu eveniment dedicat artei din Romania, va gazdui, in premiera, un pavilion dedicat exclusiv artei secolului XXI: Pavilionul Supercontemporan. „Young Blood. Arta timpului tau”, curatoriat de Mihai Zgondoiu. Expoziția unica va prezenta publicului…

- Pensiunea Cerna din Vaideeni - Valcea va gazdui cel mai mare eveniment dedicat sculptorilor cu drujba in lemn din Romania - Festivalul National al Carverilor. Actiunea, aflata la a treia editie, nascuta pe Valea Cernei, in 2017, are o poveste extraordinara despre cum a luat fiinta in tara noastra un…

- Brașoveanul Dumitru Prunariu a rememorat luni experienta traita in spatiul cosmic, la un eveniment dedicat primei aselenizari. Singurul roman care a zburat in spațiul cosmic, a povestit, in cadrul evenimentului dedicat implinirii a 50 de ani de la prima aselenizare cu echipaj uman, realizata in cadrul…

- In Chișinau ar putea fi deschis un muzeu dedicat poetului basarabean Grigore Vieru. Despre aceasta a anunțat primarul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, care a menționat ca la urmatoarea ședința a Consiliului Municipal Chișinau va pune pe masa aleșilor locali un proiect de decizie in acest sens.