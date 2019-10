Stiri pe aceeasi tema

- Al Hilal, echipa lui Razvan Lucescu joaca azi, de la 19:15, returul semifinalelor Ligii Campionilor Asiei, contra lui Al Sadd, echipa lui Xavi. Partida va fi liveSCORE pe GSP.RO. In tur, Al Hilal s-a impus cu 4-1. ...

- In timp ce echipele romanesti aduna esec dupa esec in cupele europene, Razvan Lucescu scrie istorie in Liga Campionilor Asiei. La doar 3 luni de cand a devenit antrenorul de la Al Hilal, tehnicianul care le daruia grecilor de la PAOK un titlu istoric in urma cu cateva luni a facut un pas urias spre…

- Al Hilal, echipa saudita antrenata de antrenorul roman Razvan Lucescu, a caștigat meciul de pe terenul lui Al Sadd (Qatar), marți, scor 4-1, in manșa tur a semifinalelor Ligii Campionilor Asiei, anunța MEDIAFAX.In partida disputata la Doha, Al Sadd, antrenata de fostul mare jucator al lui…

- Al Sadd, echipa antrenata de Xavi, a avut 1-0, dupa autogolul francezului Bafetimbi Gomis. Atacantul francez s-a revanșat in minutul 33, egaland cu un șut din mijlocul careului. Al Hilal a intrat in avantaj la pauza, dupa ce Albulayhi a impins mingea in poarta, din 3 metri, in minutul 45+2. Dupa…

- Echipa saudita Al Hilal, antrenata de romanul Razvan Lucescu, s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor Asiei la fotbal, invingand cu scorul de 3-1 formatia Al Ittihad, tot din Arabia Saudita, intr-o partida din mansa secunda a sferturilor de finala ale competitiei, disputata marti seara la Riad.…

- Al-Hilal, formația pregatita de Razvan Lucescu, s-a impus, marți, in fața echipei Al-Ittihad, cu scorul de 3-1, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor Asiei, anunța MEDIAFAX.Citește și: Adevarul despre pensii- Dan Barna arunca bomba Al-Ittihad a deschis scorul, in minutul 10,…

- Dupa 0-0 in tur, Al Hilal a inceput slab meciul și a luat gol de la Al Sahafi, in minutul 10. Scorul la pauza a fost egal, dupa ce Carrillo a egalat in minutul 44. Dupa pauza, elevii lui Razvan Lucescu au jucat mai bine și au marcat de doua ori. Al Dawasari in minutul 48 și Giovinco in 78…

- Echipa saudita Al Hilal Riad, antrenata de romanul Razvan Lucescu, s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor Asiei la fotbal, desi a fost invinsa pe teren propriu cu 1-0 de rivala Al Ahli Jeddah, in mansa secunda a optimilor. Al Hilal, care a jucat doua finale ale competitiei…