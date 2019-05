Stiri pe aceeasi tema

- Echipa FCSB a invins, sambata seara, la Sfantu Gheorghe, formația Sepsi, cu scorul de 5-1, in penultima runda din play-off-ul Ligii I, potrivit Mediafax.Golurile au fost inscrise de Joseph Mensah in minutul 74 pentru Sepsi, in timp ce pentru FCSB au marcat Ioan Hora, in minutul 6, Mihai Roman,…

- Universitatea Craiova a fost invinsa de FCSB cu scorul de 2-0 (1-0), duminica seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'', intr-o partida din etapa a 8-a a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Vicecampioana s-a impus prin golurile marcate de Florin Tanase (34 - penalty), dupa un fault comis…

- FCSB a invins-o pe ACS Sepsi OSK Sf Gheorghe cu scorul de 2-0 (0-0), luni seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, intr-un meci din etapa a patra a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Florinel Coman, intrat la pauza, a fost omul meciului, el obtinand penalty-ul din care Harlem Gnohere…

- ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a terminat la egalitate cu FC Viitorul Constanta, 0-0, luni seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a treia a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Ambele formatii si-au creat oportunitati notabile de gol, insa niciuna nu a reusit sa concretizeze. FC Viitorul nu i-a…

- Universitatea Craiova a reușit sa se impuna, scor 1-0, in partida susținuta vineri seara, la Sfantu Gheorghe, in compania echipei Sepsi, in runda a doua din play-off-ul Ligii I. Alb-albaștrii au marcat prin Alex Mateiu, care a reluat din interiorul ...

- FCSB a debutat cu stangul in faza play-off a Ligii I de fotbal, dupa ce a fost invinsa de FC Viitorul cu scorul de 2-1 (1-1), luni seara, pe Arena Nationala din Bucuresti. Oaspetii au deschis scorul prin Andreias Calcan (15), cu un sut sub transversala. Vicecampioana a restabilit egalitatea…

- FCSB a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 3-2 (1-1), duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, intr-un meci din etapa a 25-a a Ligii I de fotbal. Vicecampioana a castigat greu la capatul unui meci disputat si tensionat in care s-au aratat trei cartonase rosii, doua…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si FC Viitorul au terminat la egalitate, 0 0, vineri seara, la Sfantu Gheorghe, in prima partida din etapa a 25 a a Ligii I de fotbal, informeaza Agerpres.ro. Sepsi OSK a ratat un penalty in acest meci prin malianul Ibrahima Tandia 64 , sutul sau trecand pe langa poarta. Lovitura…