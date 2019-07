Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Gaz Metan Medias, Edward Iordanescu, a facut un apel catre suporterii formatiei sa o sustina masiv si in noul sezon competitional al Ligii 1 de fotbal in contextul in care gruparea porneste la drum practic cu un lot nou. ''Suntem in fata debutului in noua competitie…

- FC Voluntari si Sepsi OSK Sf. Gheorghe au terminat la egalitate, 0-0, meciul de debut al primei etape din sezonul 2019-2020 al Ligii I de fotbal, vineri seara, pe Stadionul ''Anghel Iordanescu'' din Voluntari. Acesta este al 102-lea sezon al campionatului national de fotbal, iar pentru…

- Fostul mijlocas rapidist Robert Ilyes (45 ani) a fost numit antrenor secund la echipa de fotbal ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, a anuntat, marti, clubul de Liga I, intr-un comunicat remis Agerpres.

- Astra Giurgiu a invins-o pe ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 3-2 (2-1), luni seara, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a 10-a, ultima a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Pentru Astra au marcat Filip Mrzljak (13), Silviu Balaure (27) si Romario Moise (63), iar pentru oaspeti au inscris…

- Ultima etapa a playoff-ului Ligii 1 are programat și duelul codașelor din aceasta parte a campionatului, Astra Giurgiu – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, care se va juca luni 20 mai, de la ora 21.00. Antrenorul covasnenilor, Marin Barbu, cel care a preluat echipa dupa plecarea lui Eugen Neagoe, a declarat…

- * Gaz Metan Medias a terminat la egalitate cu Politehnica Iasi, 1-1 (0-0), marti seara, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 10-a a fazei play-out a Ligii I de fotbal. * FC Botosani a invins-o in deplasare pe Dunarea Calarasi cu scorul de 2-0 (2-0), intr-un meci disputat marti in etapa a 10-a…

- FCSB a surclasat-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 5-1 (2-0), sambata seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 9-a a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Vicecampioana s-a impus la pas, prin golurile marcate de Ioan Hora (6), Mihai Roman I (10), Florinel Coman (46, 50), Raul Rusescu (80…

- Clubul de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a anuntat joi ca a reziliat, pe cale amiabila, contractul cu antrenorul principal Eugen Neagoe. "Conducerea clubului Sepsi OSK a ajuns la un acord privind rezilierea pe cale amiabila a relatiilor contractuale cu antrenorul principal Eugen Neagoe.…