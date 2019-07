Fotbal: Ianis Hagi - Voi alege echipa unde ştiu că voi juca cel mai mult Fotbalistul echipei FC Viitorul, Ianis Hagi, a declarat, sambata seara, la postul Digisport, ca va alege sa se transfere in aceasta vara la echipa care ii va oferi cele mai multe sanse sa joace.



"Clubul trebuie sa accepte o oferta, iar apoi, normal, ultima va fi decizia mea. Vom vedea ce va fi, mai astept. Eu sunt pregatit sa joc oriunde, dar cel mai important e ca echipa sa ma doreasca foarte mult, sa stiu ca voi avea sansa sa joc si sa imi pun calitatile in valoare. Pasul urmator este cel mai important pentru mine, voi alege echipa unde stiu ca voi juca cel mai mult si unde toti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

