- Campioana Italiei, Juventus Torino, are planuri mari in Romania. Dupa ce in vara a organizat in premiera o tabara de fotbal pentru copii, echipa lui Cristiano Ronaldo și Mario Mandzukic le ofera copiilor șansa de a continua pregatirile in cadrul unei tabere de iarna (7-12 ianuarie 2019), cu antrenori…

- Juventus Torino a caștigat, sambata seara, partida disputata in deplasare la Udinese, scor 2-0, și iși menține parcursul perfect din aceasta ediție de campionat: opt victorii in opt etape. Cristiano Ronaldo a marcat pentru a patra oara in tricoul "Batranei doamne".

- Juventus Torino a castigat, sambata seara, primul meci important al sezonului din Serie A, 3-1 pe teren propriu cu rivalii de la Napoli, echipa de pe locul al doilea. Cristiano Ronaldo a contribuit la toate cele trei goluri ale gazdelor, Mario Rui a fost eliminat, iar succesul duce...

- Internationalul brazilian Douglas Costa, mijlocasul ofensiv al echipei Juventus Torino, a fost suspendat pentru patru meciuri in Serie A, dupa ce a scuipat un adversar in timpul meciului cu Sassuolo, disputat duminica, a anuntat Liga italiana de fotbal, citata de AFP. In finalul jocului…

- Internationalul moldovean Radu Ginsari a inscris primul sau gol in actuala editie a Campionatului Israelului. Fotbalistul clubului Hapoel Haifa a deschis scorul in minutul 29 al meciului de pe teren propriu cu Beitar Ierusalim din etapa a treia.

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a asteptat patru etape pentru a marca primele sale goluri in tricoul noii sale echipe, Juventus Torino, reusind o dubla in partida castigata pe teren propriu, cu 2-1, in fata formatiei Sassuolo, duminica in Serie A. "Sunt foarte fericit ca am semnat…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo a reusit golurile lui Juventus Torino, in partida castigata cu Sassuolo, 2-1 (0-0), duminica, in etapa a 4-a din Serie A. Vedeta torinezilor a deschis scorul in minutul 50, marcand apoi si cel de-al doilea gol in minutul 65, oaspetii punctand in minutul 90+1 prin Khouma…

- Napoli a invins-o pe Fiorentina, sambata seara, in etapa a 4-a din Serie A si a egalat-o pe Juventus Torino in fruntea clasamentului, cel putin pana la partida de duminica a torinezilor contra celor de la Sassuolo. Singurul gol al partidei de pe stadionul San Paolo a fost reusit de Lorenzo…