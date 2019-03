Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Ghosn, acuzat de incalcare a legislatiei financiare si abuz de incredere, a fost eliberat, miercuri, din inchisoare, dupa ce fostul presedinte al Nissan a depus cautiunea in valoare de un miliard de yeni (noua milioane de dolari), transmit Reuters si Kyodo. In 19 noiembrie, Carlos Ghosn,…

- O instanta judiciara din Japonia a ordonat, marti, eliberarea lui Carlos Ghosn, fost director general al companiilor Nissan si Renault, in schimbul unei cautiuni de un miliard de yeni (circa 7,9 milioane euro), afirma surse citate de cotidianul Le Figaro.Tribunalul districtual Tokyo a respins…

- Tribunalul din Tokyo a respins, marti, o noua cerere de eliberare pe cautiune depusa de Carlos Ghosn, in pofida faptului ca fostul presedinte al Nissan s-a oferit sa poarte non-stop o bratara electronica, in dorinta de a-i convinge pe judecatori sa-l elibereze pe cautiune, dupa 64 de zile de detentie,…

- Dupa doua luni de detentie in Japonia, fostul presedinte al Nissan s-a oferit sa poarte un dispozitiv electronic pentru glezna, in incercarea de a convinge Tribunalul din Tokyo sa-l elibereze pe cautiune. Purtarea unui astfel de aparat pentru urmarire e intalnita mai ales in Statele Unite si nu este…

- Producatorul auto francez vrea sa-si inlocuiasca seful, pe Carlos Ghosn, acuzat de nereguli financiare in Japonia, conform informatiilor din presa, transmite BBC peluat de Agerpres. In 19 noiembrie, Carlos Ghosn, in varsta de 64 de ani, a fost pus sub acuzare in Japonia pentru ca ar fi omis…

- Tribunalul din Tokyo a respins miercuri cererea avocatilor de eliberare din arest a fostului presedinte al Nissan, Carlos Ghosn, acuzat de nereguli financiare, transmit AFP si Reuters. Avocatii au sustinut...

- Carlos Ghosn, președintele și CEO-ul Alianței Renault - Nissan - Mitsubishi, a fost arestat pe 19 noiembrie in Japonia pentru ca a raportat venituri mai mici decat in realitate in documentele oficiale Nissan și pentru ca a utilizat banii constructorului in interes personal. Procurorii japonezi au spus…

