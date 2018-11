Fostul proprietar Praktiker a deschis primul magazin Homelux in Ploiesti si planuieste investitii de 300 milioane euro in 5 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Profesii Omer Susli, fostul proprietar Praktiker, deschide saptamana viitoare primul magazin HomeLux Tweet Print Mail Autor: Alina-Elena Vasiliu astazi, 15:16 0 Omul de afaceri Omer Susli, fostul proprietar al retelei de bricolaj Praktiker, deschide pe 22 noiembrie primul magazin din reteaua…

- Industriasul britanic Sanjeev Gupta, noul proprietar al ArcelorMittal Galati, a sustinut, vineri, ca GFG Alliance va face investitii semnificative in Romania, care vin sa completeze planurile de dezvoltare ale combinatului siderurgic.

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a scris zilele trecute, pe Facebook, ca e mai avantajos ca unele proiecte sa fie facute in parteneriat-public privat in Romania, in conditiile in care Banca Europeana de Investiții (BEI) elaboreaza studii in valoare de 120 milioane de euro. „Cifrele…

- Omul de afaceri turc Omer Susli, care in vara anului trecut a vandut reteaua de bricolaj Praktiker catre grupul britanic Kingfisher, lanseaza luna viitoare un nou lanṭ de magazine pe piaṭa Home & Deco, sub brandul Homelux. Susli spunea ca vrea sa ajunga cu brandul Homelux la o retea de 20 de magazine,…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) acorda Romaniei un imprumut de 450 de milioane de euro care este este destinat sa finanteze contributia nationala a acesteia la punerea in aplicare a Programului national de dezvoltare rurala (PNDR) al Romaniei, a anuntat intitutia luni.

- OTP Asset Management Romania a lansat fondul OTP Real Estate & Construction (OTP REC), primul fond sectorial din Romania care ofera expunere la nivel international pe zona imobiliara si a constructiilor, a...

- Guvernul a aprobat acordarea unor scheme de ajutor de stat care are ca scop realizarea de investiții de inalta tehnologie, pentru realizarea produselor cu valoare adaugata mare. Sunt vizate investiții in toate sectoarele, beneficiarii putand fi... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Guvernul Romaniei va contracta un impurmut de 450 de milioane de euro de la Banca Europeana de Investitii, pentru cofinantarea proiectelor sustinute din fonduri europene din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020, a informat premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern.…