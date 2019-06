Stiri pe aceeasi tema

- Fosta presedinta a Argentinei Cristina Kirchner va fi judecata intr-un dosar de mita, al treilea proces al sau pentru coruptie privind mandatele sale la conducerea tarii (2007-2015), a anuntat joi Centrul de informare judiciara, relateaza AFP. In acest dosar, Cristina Kirchner este acuzata…

- Fostul președinte, Traian Basescu, a acuzat, miercuri dimineața, pe contul sau de Facebook Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații de lansarea unei campanii mediatice impotriva sa prin publicarea in presa a unor documente din dosarul sau. Basescu scrie ca au fost distribuite in presa…

- O curte de Apel din Rio de Janeiro a ordonat miercuri trimiterea din nou dupa gratii a fostului presedinte brazilian Michel Temer, pus sub acuzare pentru coruptie, relateaza AFP. Aceasta decizie este "executorie imediat", a precizat pentru AFP un consilier al Curtii de Apel, care a infirmat o decizie…

- ARAD. Inalta Curte de Casatie si Justitie a transat definitiv procesul in care Adelin Vlai, avocat din Arad, a fost judecat pentru trafic de influenta in forma continuata. Dupa ce Curtea de Apel Timisoara l-a condamnat pe Vlai la trei ani de inchisoare cu suspendare, acesta si-a regandit tactica si…

- Ignazio Marino, fost primar al Romei intre 2013-2015, condamnat in apel intr-un dosar in care era acuzat de cheltuirea banilor municipalitatii in scop personal, a fost achitat de Curtea de Casatie, transmite AFP, citand presa din Peninsula, relateaza Agerpres.Citește și: Meteorologii au anunțat…

- Curtea de Apel Constanta a decis marti contopirea celor doua pedepse de cate 5 ani de detentie primite de fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Constanta, Nicusor Constantinescu, in dosarul Centrul Militar Zonal si cel al retrocedarilor ilegale de terenuri, acesta urmand sa execute un total…

- Avocatul Radu Pricop, ginerele fostului presedinte Traian Basescu, a fost achitat definitiv joi de magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la santaj si instigare la fals in declaratii. Instanta…

