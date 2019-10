Stiri pe aceeasi tema

- Francois Hollande, care in anul 2015 a decis participarea Frantei la coalitia internationala antiterorista din Siria, a cerut actiuni urgente pentru oprirea ofensivei militare turce in Siria. "In calitatea de presedinte al Frantei, am colaborat, in cadrul acestei coalitii, cu grupurile kurde…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, l-a acuzat, joi, pe președintele francez Emmanuel Macron ca vrea sa împarta Siria, dupa ce Parisul a criticat operațiunea militara a Ankarei împotriva kurzilor din nordul-estul Siriei, relateaza agenția Reuters și site-ul Ahval. "În…

- Președintele american Donald Trump a raspuns acuzațiilor potrivit carora Washingtonul ar fi abandonat aliații kurzi din Siria spunând ca insurgenții kurzi "nu au ajutat (SUA) în cel de-al Doilea Razboi Mondial", menționând în acest sens Debarcarea din Normandia, informeaza…

- Turcia a lansat ofensiva militara in Siria. Avioanele armatei turce au bombardat poziții din nord deținute de kurzi. Unda verde a fost data de președintele Donald Trump, acum cateva zile, cand a anunțat ca americanii se retrag din zona de frontiera - un gest criticat, inclusiv de

- Turcia a atacat Siria. ”Fortele armate turce si Armara Nationala Siriana (rebeli sustinuti de Ankara) au inceput operatiunea «Izvorul Pacii» in nordul Siriei”, a anuntat Erdogan pe Twitter. ALERTA mondiala. Armata turca a trecut frontiera, ar putea urma o baie de sange Aceasta operatiune…

- Trupele turce au inceput ofensiva in nordul Siriei impotriva forțelor kurde aliate cu Statele Unite. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat, miercuri, lansarea operațiunii. Turcia dorește sa creeze o „zona sigura” prin eliminarea miliției kurde Unitatile de aparare a poporului (YPG), pe care…

- Casa Alba a anunțat ca Turcia se pregatește sa invadeze nordul Siriei, reinnoind temerile cu privire la soarta luptatorilor kurzi aliați cu Statele Unite in razboiul ISIS. Anunțul a fost facut de Stephanie Grisham, purtatorul de cuvant al Casei Albe, intr-o declarație difuzata in urma unei conversații…

- Statele Unite nu vor fi implicate și nu vor susține operațiunea militara care urmeaza sa fie lansata de Turcia in nord-estul Siriei, a informat Casa Alba, in urma unei discuții telefonice intre președintele american Donald Trump și omologul sau turc Tayyip Erdogan, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Forțele…