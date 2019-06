Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte egiptean Mohamed Morsi a murit luni, la varsta de 67 de ani, intr-o instanta judiciara, afirma surse citate de presa egipteana si internationala.știre in curs de actualizare

- Suedezeul Lennart Johansson, fost presedinte al UEFA, a decedat la varsta de 89 de ani, a anuntat, miercuri, Federatia Suedeza de Fotbal, citata de lesoir.be, potrivit news.ro"Fotbalul suedez este in doliu. Lennart Johansson a decedat in seara zilei de 4 iunie, in urma unei scurte maladii,…

- Alan Garcia s-a impuscat miercuri dupa ce politia s-a prezentat la domiciliul sau din Lima pentru a-l aresta. Transportat de urgenta in stare critica la spitalul Casimiro Ulloa din capitala, Garcia a fost supus unei interventii chirugicale si a suferit trei stopuri cardiace, a declarat ulterior…

- Mirjana Markovic, vaduva fostului presedinte al Serbiei, Slobodan Milosevic, supranumita adeseori "Lady Macbeth a Balcanilor", a incetat din viata duminica, la 76 de ani, anunta AFP, citandu-l pe unul dintre apropiatii ei. "Pot confirma ca din pacate Mira Markovic a decedat", a declarat Milutin Mrkonjic,…