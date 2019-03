Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, o decizia definitiva in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor. Pe 4 martie, DNA a cerut magistratilor Instantei supreme condamnarea lui…

- Un procuror DNA a cerut, luni, magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului deputat Cristian Rizea la 7 ani de inchisoare, in dosarul in care acesta este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor. Un complet de cinci judecatori de la…

- Fostul deputat Cristian Rizea nu s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde avea pe rol dosarul in care a fost condamnat in prima instanta la 4 ani si 8 luni inchisoare, iar avocatul sau a anuntat ca acesta "se plimba din loc in loc" in tara si strainatate pentru ca nu mai are…

