Slovacia, care a redeschis in 2017 ancheta asupra rapirii din 1995, niciodata elucidata, a fiului presedintelui de atunci Michal Kovac, gasit in Austria vecina, a cerut in zadar extradarea acestui ofiter din Mali, unde locuieste. 'Lubos Kosik, clientul meu de nationalitate slovaca, un fost ofiter in tara sa, a fost rapit martea trecuta de mai multi barbati inarmati de la domiciliul sau din Bamako', a declarat pentru AFP avocatul sau, Yusuf Keita, anuntand depunerea unei 'plangeri impotriva lui X pentru rapire si sechestrare'. Arestat dupa o cerere de extradare a Bratislavei, Lubos Kosik a fost…