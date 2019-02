Fost director Paramount: Netflix a cucerit studiourile. Hollywood este irelevant acum

Stiri pe aceeasi tema

- FYRE – documentarul Netflix despre cel mai mare eșec din istoria festivalurilor hipsterești cu Ja Rule urland din fundal ba ca vrea sa inoate cu porcii, ba ca vrea sa inoate cu super-modelele și cu organizatorul escroc Billy McFarland inghesuit de milenialii isterici pe o masa – e ceva ce trebuie vazut.…

- O alianta de combatanti arabi si kurzi sustinuta de Washington a cucerit miercuri ultimul sat de la Statul Islamic (SI), in estul Siriei, dislocandu-i pe jihadisti in doua catune, a anuntat un ONG, relateaza AFP.Fortele Democratice Siriene (FDS) au lansat in septembrie o ofensiva contra ultimului…

- Cel mai mare sindicat al actorilor din Statele Unite i-a acuzat luni pe organizatorii galei Oscar ca incearca sa intimideze celebritatile, pentru ca acestea sa nu prezinte alte ceremonii de decernare de premii, potrivit Reuters. Intr-o declaratie fara precedent, Sindicatul Actorilor (SAG-AFTRA) a acuzat…

- China a avertizat sambata Canada ca vor exista consecinte grave daca nu o va elibera imediat pe Meng Wanzhou, director financiar al grupului Huawei Technologies, numind cazul ca fiind ”extrem de urat”, transmite Reuters.Meng Wanzhou, fiica fondatorului Huawei, a fost arestata in Canada pe…

- Lampshading nu este un trend nou. A fost lansat undeva spre sfarșitul anului 2015, in Statele Unite. Provine din stilul vestimentar al studentelor, care se descrie prin lejeritate și confort. Stilul se numea college-chic și presupunea purtarea unor tricouri supradimensionate peste pantaloni scurți sport.…