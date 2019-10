Stiri pe aceeasi tema

- Forțele regimului sirian s-au apropiat luni de granița cu Turcia, unde trupele Anakarei și combatanți sirieni se lupta cu o miliție kurda, transmite corespondentul AFP.Forțele lui Bashar Al-Assad s-au amplasat la periferia localitații Tal Tamr, la sudul orașului de granița Ras al-Ain unde au…

- "SUA, Federația Rusa, Marea Britanie, Germania, Franța și Italia, NATO și ONU au fost informați cu privire la operațiunea Izborul Pacii", a informat Ministerul de Externe intr-un mesaj postat pe Twitter. Citeste si A inceput razboiul, operatiunea se numeste "Izvorul Pacii". Presedintele a…

- Presedintele Donald Trump si-a exprimat miercuri speranta ca omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, care a lansat o ofensiva impotriva fortelor kurde din Siria, va actiona in mod "rational" si pe cat de "uman" posibil, informeaza AFP. "Sper ca va actiona in mod rational", a declarat Trump la Casa Alba.…

- ''SDF (Fortele democratice siriene) si-au oprit operatiunile anti-SI pentru ca este imposibil sa desfasori vreo operatiune in timp ce esti amenintat de o mare armata chiar la frontiera nordica'', a afirmat sursa kurda. O oficialitate americana a afirmat, sub rezerva anonimatului, ca suspendarea…

- Purtatorul de cuvant al Casei Albe a anuntat duminica seara ca Turcia va merge inainte in curand cu operatiunea sa militara planificata de mult timp pentru a instala ceea ce ea numeste o 'zona de securitate' in nordul Siriei. 'De la inceputul crizei in Siria, noi am sustinut integritatea teritoriala…

- Turcia si-a intarit efectivele militare la frontiera cu nordul Siriei, dupa amenintarile cu interventia ale presedintelui Recep Tayyip Erdogan impotriva unei militii kurde considerate 'terorista' de catre Ankara, au relatat duminica media locale, preluate de AFP si DPA. Numarul de patrule…

- Turcia si-a intarit efectivele militare la frontiera cu nordul Siriei, dupa amenintarile cu interventia ale presedintelui Recep Tayyip Erdogan impotriva unei militii kurde considerate 'terorista' de catre Ankara, au relatat duminica media locale, preluate de AFP si DPA. Numarul de patrule…

- Presedintele Tayyip Erdogan a declarat duminica ca Turcia, care are deja o baza in nord-vestul Siriei, va efectua o operatiune militara intr-o zona controlata de kurzi la est de Eufrat in nordul Siriei.''In mod clar credem ca orice actiune unilaterala a Turciei ar fi inacceptabila", a declarat…