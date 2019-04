Stiri pe aceeasi tema

- Libia se afla din nou in pragul violențelor. Omul forte ce-și are baza in estul țarii, mareșalul Khalifa Haftar, a ordonat joi forțelor sale sa «avanseze» spre capitala țarii, Tripoli, sediul guvernului de uniune naționala recunoscut de comunitatea internaționala. Evoluții, releva informații difuzate…

- Un avion britanic de vanatoare Eurofighter Typhoon, din forta de reactie rapida a Royal Air Force (RAF), insotit de un avion pentru alimentare in aer Voyager, au interceptat doua bombardiere strategice rusesti Tupolev Tu-160 "Blackjack", vineri, desupra Marii Nordului. Fortele aeriene britanice,…

- O companie din Emiratele Arabe Unite (EAU) a anuntat ca un angajat al sau a fost concediat si ulterior expulzat pentru ca si-a exprimat satisfactia dupa atentatele comise vineri in Noua Zeelanda, transmite Reuters preluate de Agerpres. Atacurile comise vineri de australianul Brenton Tarrant…

- Financial Times a publicat, joi, un articol asumat de board-ul editorial, care sustine ca Laura Codruta Kovesi este cea potrivita pentru functia de procuror sef al Europei. "Uniunea Europeana se afla in proces de numire a procurorului sef european. Ar trebui sa aleaga persoana cea mai calificata…

- Povestea Proiectului Raven dezvaluie cum fosti hackeri ai Guvernului american foloseau echipamente de spionaj cibernetic de ultima generatie, in numele unui serviciu de informatii strain care spioneaza activisti ai respectarii drepturilor omului, jurnalisti si rivali politici, potrivit unei anchete…

- Emiratele Arabe Unite accepta ideea gazduirii unor meciuri de la Cupa Mondiala de fotbal din 2022 in cazul normalizarii relatiilor cu Qatarul, tara aleasa de FIFA pentru a gazdui aceasta competitie, a declarat pentru Reuters un responsabilul cu sportul din Emirate, Mohammed Khalfan al-Romaithi. Presedintele…