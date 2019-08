Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ranita dupa ce focuri de arma au fost trase intr-o moschee din apropiere de Oslo, un suspect fiind arestat, a anuntat sambata politia locala, citata de AFP, potrivit news.ro."O persoana a fost ranita. Nu stim inca gravitatea ranilor. Un suspect a fost arestat. Politia este…

- O persoana a fost ranita dupa ce focuri de arma au izbucnit într-o moschee din apropiere de Oslo, un suspect fiind arestat, a anunțat sâmbata poliția din capitala norvegiana, citata de AFP. "O persoana a fost ranita. Nu cunoaștem gravitatea ranilor. Un suspect a fost arestat.…

- Un accident rutier s-a produs luni, in jurul orei 11:50, pe Drumul Național 1, in zona Oiejdea. O persoana a fost ranita, dupa un impact intre doua autovehicule. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine la un accident rutier pe DN1, zona Oiejdea. In accidentul rutier au fost…

- O persoana a fost ranita, duminica, dupa ce doua tramvaie s-au ciocnit in zona bulevardului Iuliu Maniu din Capitala. In urma impactului, o persoana in varsta de aproximativ 60 de ani a fost ranita ușor, informeaza Brigada Rutiera. Ambii vatmani au fost testați de polițiști cu aparatul…

- Un accident rutier s-a produs joi dimineața pe DN 1, in zona intersecției cu strada Biruinței din cartierul albaiulian Oarda. O persoana a fost ranita, dupa ce doua autovehicule s-au lovit. Potrivit IPJ Alba, traficul este ingreunat pe DN 1 la intersectia cu strada Biruinței (DJ107C) , din cauza unui…

- Un accident rutier s-a produs miercuri dupa-amiaza, pe DN 7, intre Balomir și Tartaria. O persoana a fost ranita, dupa o coliziune intre doua autoturisme. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este ingreunat pe DN 7 intre Balomir și Tartaria, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autovehicule.…

- Un accident s-a petrecut luni seara, pe Autostrada A1, sensul Sebes-Sibiu. Din primele date, in evenimentul rutier a fost implicat un microbuz. UPDATE: Potrivit IPJ Sibiu, accidentul s-a petrecut pe A1 (km 273+500), pe viaductul de la Aciliu, calea 2. Soferul unui microbuz nu ar fi pastrat dinstanta…

- Un accident rutier s a petrecut astazi in localitatea constanteana Cobadin.Din primele informatii, in urma evenimentului, o persoana s a ales ca rani, dar nu este incarcerata.Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de Constanta ...