Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Noua Zeelanda au revizuit nivelul de alerta terorista de la mediu, la aproximativ o luna dupa ce acesta fusese declarat „ridicat”, în urma atacurilor armate din doua moschei din orașul Christchurch, a transmis prim-ministrul Jacinda Ardern, scrie Mediafax, citând…

- Autoritatile austriece au efectuat perchezitii in intreaga tara, marți, intr-o operațiune care vizeaza 32 de persoane ce sunt suspectate de activitati neonaziste, potrivit Ministerului Justitiei din aceasta țara. Coalitia aflata la guvernare in Austria, dintre conservatori si extrema-dreapta, este in…

- Mai multe atacuri au avut loc, miercuri noapte, la cinci moschei din Birmingham, un oraș din centrul Angliei. Cazurile sunt investigate de Poliția de combatere a terorismului, anchetatorii banuind ca exista o legatura intre ele. Miercuri noaptea, poliția a fost alertata in legatura cu un barbat care…

- Guvernul din Noua Zeelanda se va reuni luni pentru a gasi noi masuri în ceea ce privește legislația pentru deținerea armelor de foc, pe fondul celor doua incidente armate produse vineri la moscheile Al Noor și Linwood din orașul Christchurch, relateaza site-ul agenției Dpa citat de Mediafax."Vom…

- Brenton Tarrant, principalul suspect in cazul atacurilor armate ce au vizat doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, a fost plasat in arest preventiv pana pe data de 5 aprilie, cand urmeaza sa apara din nou in instanța, informeaza site-ul postului australian ABC News preluat de mediafax.Vezi…

- Incidentul s-a produs la moscheea Al Noor, aflata in centrul orasului Christchurch, al treilea cel mai mare din Noua Zeelanda. Cea de-a doua moscheie atacata se afla in suburbia Linwood. Potrivit informatiilor disponibile pana in acest moment, atacatorul a intrat in moscheea din Christchurch in jurul…

- Patru suspecți, trei barbați și o femeie, au fost reținuți în urma atacurilor armate ce au vizat doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, soldate cu decesul sau ranirea mai multor persoane, a anunțat poliția, informeaza cotidianul The Guardian. Mai multe victime dupa incidente armate la…

- Mai multe persoane au fost împușcate în cursul unui incident armat care a avut loc vineri în zona unei moschei în orașul Christchurch din Noua Zeelanda, informeaza cotidianul NZ Herald, citat de Mediafax. Potrivit martorilor oculari, cel puțin o persoana a decedat, iar alte…