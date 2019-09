#bankingurban Cum faci banking fara a trece prea des pe la banca

Majoritatea operatiunilor financiare s-au mutat in online, lucru care a facut ca din ce in ce mai multi clienti ai bancilor sa isi rareasca vizitele in sucursala. Daca nu te afli printre ei, iti aratam in acest material cum sa faci #bankingurban in asa... [citeste mai departe]