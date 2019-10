Florin Cîțu, critici la adresa guvernării, înainte de citirea moțiunii de cenzură. Chirieac: Lumea tinde să uite asta! "Romania a devenit statul cel mai vulnerabil din Uniune in fata unui recesiuni, avertisment de la institutiile financiare europene ignorate de Guvern", a declarat Florin Cițu, inainte de citirea moțiunii de cenzura. "Nu este normal acest lucru" "Nu este normal acest lucru" "Vad aceste reprosuri prin prisma Eurostat, in ceea ce priveste economia si anume a doua cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana, nivelul somajului si multe alte aspecte in cadrul Uniunii. Acelea sunt datele economice. Din punct de vedere politic, da, putem discuta. Nu este normal ca o natiune sa nu fie condusa de organele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

