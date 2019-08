Florin Brabete a fost numit consul general la Cahul

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Brabete a fost numit consul general, sef al Consulatului General al Romaniei la Cahul, Republica Moldova, in baza unei Hotarari a Guvernului publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. In baza aceleiasi HG, Anca Corfu a fost rechemata din functia de consul general, sef al Consulatului…

- Bogdan Pascu, consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, a fost numit la conducerea Departamentului pentru dezvoltare, promovare si monitorizare proiecte de investitii in infrastructura din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata…

- Mihnea-Daniel Nastase, fiul lui Adrian Nastase, a fost numit in functia de consilier onorific al vicepremierului pentru parteneriate strategice, Mihai Fifor, conform unei decizii a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, joi, in Monitorul Oficial. „Avand in vedere propunerea viceprim-ministrului…

- Nelu Stelea a fost numit in functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat in Constructii ISC , printr o decizie a prim ministrului Viorica Dancila publicata, joi, in Monitorul Oficial.Printr o alta decizie, premierul a dispus revocarea din functia de sef al ISC…

- Nelu Stelea a fost numit in functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC), printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, joi, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, premierul a dispus revocarea din functia de…

- Nelu Stelea a fost numit in functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC), printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, joi, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, premierul a dispus revocarea din functia…

- De maine, 18 iulie, Legea nr. 130 2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195 2002 privind circulatia pe drumurile publice intra in vigoare.Modificarile aduse legislatiei au fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, urmand sa intre in vigoare din data de 18…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda: * evitarea multimilor publice, in special a demonstratiilor si actiunilor de protest; * respectarea instructiunilor primite din partea institutiilor de asigurare a ordinii publice; * urmarirea mass-mediei locale pentru a afla care sunt zonele in care se desfasoara…