- Fostul prim adjunct al Serviciului Roman de Informații, Florian Coldea, urmeaza sa fie audiat in luna mai de catre procurorii Secției de anchetare a magistraților in dosarul in care Kovesi este inculpata pentru presupuse ilegalitati privind extradarea lui Nicolae Popa. Potrivit unor surse judiciare,…

- Procurorul-sef al Sectiei de investigare a magistratilor, Gheorghe Stan, a respins cea de-a doua cerere depusa de Laura Codruta Kovesi de recuzare a Adinei Florea, cea care se ocupa de dosarul in care fosta sefa a DNA este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa, au declarat,…