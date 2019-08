Fitch a retrogradat Vodafone după achiziţionarea activelor Liberty Global din Germania, Cehia, Ungaria şi România De asemenea, calificativul pe termen scurt a fost revizuit in scadere, de la 'F2' la 'F3'. Retrogradarea reflecta estimarile Fitch privind gradul ridicat de indatorare in urma finalizarii achizitiei de catre Vodafone a activelor Liberty Global din Germania, Cehia, Ungaria si Romania. Profitul operational (EBITDA) a scazut cu 4% in primul semestru din 2019, din cauza efectelor adverse ale cursului de schimb, a vanzarii subsidiarei Vodafone din Qatar si a presiunilor competitive din Italia si Spania. Fitch se asteapta la o usoara crestere a profitului in 2020. Vodafone vrea sa-si reduca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preluarea UPC de catre grupul Vodafone, in Romania, se va finaliza pana la sfarșitul lunii iulie. Comisia Europeana a aprobat joi achiziția care face parte dintr-o tranzacție mult mai mare, de 18,4 miliarde de euro intre Vodafone Group și Liberty Global. In cadrul tranzacției Vodafone Group va prelua…

- "In societatea noastra moderna, accesul la servicii broadband si de televiziune de calitate si la un pret accesibil este aproape la fel de solicitat ca accesul la apa curenta. Am aprobat astazi achizitia de catre Vodafone a afacerilor Liberty Global din Cehia, Germania, Ungaria si Romania, cu conditia…

- Romania, cea mai mare crestere din UE la numarul de masini noi inmatriculate. Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -7.8% in iunie 2019 fata de iunie 2018, atingandu-se un nivel de 1,446,183 unitati. Pe primele sase luni din 2019, in UE, au fost inmatriculate 8.183.562…

- Victor Mihalachi și Catalin Chirila s-au impus in proba de canoe doi pe distanța de 1000 de metri din cadrul Jocurile Europene de la Minsk. Imnul Romaniei s-a auzit astazi pentru a doua oara la Minsk grație canoiștilor Victor Mihalachi și Catalin Chirila. Ei s-au impus pe canalul Zaslavl in dauna barcilor…

- Academia Fortelor Terestre va fi, in perioada 12-15 iunie, gazda Seminarului comandantilor academiilor militare europene (EUROPEAN UNION MILITARY ACADEMIES COMMANDANTS' SEMINAR" - EUMACS 2019), eveniment la care vor participa reprezentantii a 27 de institutii de invatamant militar superior din 16 tari…

- In perioada 2019-2020, Romania trebuie sa intreprinda acțiuni astfel incat sa asigure aplicarea integrala a cadrului fiscal­bugetar și sa consolideze respectarea obligațiilor fiscale și colectarea impozitelor, recomanda Comisia Europeana, intr-un document publicat miercuri, transmite Mediafax.…

- Cum se voteaza la alegerile UE: In primele trei zile ale scrutinului, organizat in perioada 23-26 mai, si-au exprimat dreptul de vot alegatorii din Olanda, Marea Britanie, Irlanda, Republica Ceha, Letonia, Malta si Slovacia.Duminica voteaza majoritatea tarilor membre: Austria, Belgia, Bulgaria,…

- Romania a acordat in anul 2017 un numar de 54.045 de permise de rezidenta pentru cetatenii din afara Uniunii Europene, in scadere cu peste 14% comparativ cu 2016. Aceasta este cea mai mare scădere înregistrată în rândul statelor membre, arată datele publicate marţi…