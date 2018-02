Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru al Educatiei, Valentin Popa, este acuzat ca s-ar fi autoplagiat in cel putin trei articole stiintifice publicate fara respectarea regulilor de citare. Autoplagiatul este o forma de incalcare a eticii universitare, prevazuta in lege. Valentin Popa este din 2012 rectorul Universitatii "Stefan…

- Prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, prorector responsabil de activitatea de cercetare in cadrul Universitatii „Stefan cel Mare" Suceava (USV), va fi ordonator de credite al institutiei, potrivit unui ordin emis de ministrul Educatiei.Acesta va fi rector interimar al Universitatii pe ...

- Mihai Dimian i-ar putea lua locul lui Valentin Popa la conducerea Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava. Atita vreme cit Valentin Popa este ministru al Educatiei, acesta nu mai poate fi si rector. Intr-un comunicat al USV se arata: „In ședința Consiliului de Administrație al USV, care s-a desfașurat…

- Activitatea manageriala a rectorului Valentin Popa, noul ministru al Educatiei, nu iese cu nimic in evidenta in cei aproape sase ani de cand conduce Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava. In aceasta perioada, numarul studentilor de la universitatea suceveana a scazut, taxele s-au dublat, iar noul…

- Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harsovschi, s-a aratat optimist de numirea rectorului Universitatii « Stefan cel Mare », Valentin Popa, in functia de ministru al educatiei opinand ca « Suceava și invațamantul romanesc au primit o șansa de mai bine ». El considera ca noul ministru nu va avea…

- Teologul, scriitorul si traducatorul Cristian Badilita susține, pe Facebook, ca noul ministru agramat al Educației – l-am numit pe controversatul Valentin Popa, recent membru PSD – a savarșit ”furt calificat” prin propulsarea in funcția de rector al Universitații ”Ștefan cel Mare” din Suceava, motiv…

- Valentin Popa este ministrul desemnat al Educatiei Nationale in Guvernul PSD Vasilica Viorica Dancila. Este rectorul Universitatii „Stefan cel Mare“ din Suceava din primavara anului 2012. De cand a fost propus ca ministru al Educatiei, Valentin Popa a iesit in evidenta prin numeroase greseli gramaticale.

- Doi parlamentari ai Opoziției au taiat o panglica tricolora inainte ca rectorul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava, Valentin Popa, nominalizat pentru Ministerul Educatiei, sa-si prezinte programul si i-au strigat presedintelui comisiei de specialitate sa-l invete sa vorbeasca corect romaneste,…

- Opoziția a taiat panglica la audierea ministrului propus la Educație; Valentin Popa a primit in dar un manual de gramatica, din partea senatorului USR Mihai Goțiu, in timp ce era audiat pentru a ocupa funcția de ministru, in Cabinetul Viorica Dancila. Ministrul Educației a fost ținta parlamentarilor…

- Valentin Popa, propunerea PSD pentru ocuparea postului de ministru al Educatiei, este „Un cadru didactic si un cercetator de prestigiu” se arata intr-o scrisoare deschisa semnata de rectorii a 30 de universitati din tara, prin care acestia au tinut sa-si exprime sustinerea fata de nominalizarea partidului…

- Numirea lui Valentin Popa la Educatie, sustinuta de rectorii de universitati din Cluj 45 de rectori din tara, intre care sase din Cluj-Napoca, au semnat o scrisoare deschisa pentru sustinerea lui Valentin Popa in functia de ministru al Educatiei. Printre semnatarii acestei scrisori se afla, asadar,…

- Nu mai puțin de 31 de rectori universitari din intreaga țara il susțin pe rectorul Universitații „Ștefan cel Mare” Suceava, Valentin Popa, pentru a prelua funcția de ministru al Educației. Valentin Popa a fost validat in ședința de vineri a Comitetului Executiv al PSD pentru a prelua portofoliul educației…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sâmbata, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, tine sa "pricopseasca" România cu un "analfabet" la Educatie. "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopseasca România cu un guvern în care sunt destui…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sambata, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, tine sa "pricopseasca" Romania cu un "analfabet" la Educatie. "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopseasca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale. Dar asta nu i-a ajuns…

- Valentin Popa, ministrul propus la Portofoliul Educatiei, este rectorul Universitatii „Stefan cel Mare“ din Suceava. CV-ul sau arata o vasta experienta in mediul universitar insa nu pomeneste nimic despre domeniul invatamantului preuniversitar. Valentin Popa a fost acuzat de conflicte de interese ce…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a anunțat, astazi, ca organizația pe care o conduce il susține pe rectorul Universitații „Ștefan cel Mare” Suceava, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, pentru funcția de ministru al educației. Ioan Stan a precizat ca la ședința Comitetului Executiv al PSD,…

- Facultatea de Litere si Stiinte ale Comunicarii din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare" Suceava (USV) vrea sa-si imbogateasca oferta educationala prin infiintarea unui nou program de studii de licenta - „Media digitala".In aceasta luna, Senatul USV a emis o hotarare prin ...

- Temperaturile reci din ultima perioada au facut ca in salile de curs ale Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava sa fie extrem de frig, conditiile nefiind unele propice predarii si invatarii. Astfel, conducerea universitatii ia in calcul suspendarea activitatii pana cand se mai incalzeste afara,…

- La finele saptamanii trecute, Facultatea de Stiinte ale Educatiei (FSE) din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare" Suceava (USV) a gazduit conferinta "Management educational in sistemul de invatamant britanic", la care au conferentiat Judith Roach (bussiness manager) si ...

- Rectorul Universitații „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a declarat, luni ca la nivelul instituției sunt foarte mari probleme in ceea ce privește asigurarea incalzirii spatiilor de invatamant si a caminelor universitatii. Potrivit acestuia, cele mai mari probleme ...

- In lunile noiembrie si decembrie, Facultatea de Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare" din Suceava a derulat un stagiu de formare pentru profesorii din invatamantul primar si prescolar, avand ca tema promovarea rezilientei in scoala.Stagiul face parte dintr-o ...

- Profesorul Mihai Lazar, fost decan al Facultatii de Istorie si Geografie din cadrul Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava, a incetat din viața, joi, 4 ianuarie, la varsta de 71 de ani, dupa o grea și indelungata lupta cu o boala cronica. Din cauza acesteia, universitarul avea nevoie ...

- Coordonatorul Lectoratului spaniol al Facultații de litere și Științe ale Comunicarii din cadrul Universitații "Ștefan cel Mare" Suceava, lector dr. Catalina Pinzariu, impreuna cu asistent dr. Alina Prelipcean și un grup de noua studente la limba spaniola, a fost, ieri, cu cadouri ...

- Educatia si cercetarea sunt doua domenii in care nu se investeste in Romania. Trei dintre Facultatile de Silvicultura din tara au primit sprijin financiar din partea celui mai mare procesator de cherestea pentru aparatura de cercetare de care aveau nevoie. Catalin Roibu: "Din pacate in Romania…

- Casa de Cultura a Studentilor (CCS) a Universitatii „Stefan cel Mare" Suceava invita sucevenii la un concert extraordinar, in care vor evolua doi dintre cei mai buni folkisti romani, Mircea Baniciu si Nicu Alifantis, prieteni de-o viata. Succesul acestora a fost unul fulminant, devenind ...

- Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava a organizat, in zilele de 14 și 15 decembrie 2017, a patra ediție a concursului studențesc „25 de ore in USV" (25h@USV).Echipa clasata pe locul I, alcatuita din Madalina Maria Mitricioaei, Petru Ionuț Șandru și Alexandru Bilius ...

- Duminica a fost organizat la Iasi festivalul folcloric international „Datini si obiceiuri de iarna" Iasi 50 – editie jubiliara. La eveniment au participat 20 de alaiuri din judetele Bistrita-Nasaud, Cluj, Iasi, Maramures, Suceava, Vaslui, Tulcea, din Republica Moldova si regiunea Cernauti – Ucraina,…

- Asociația Studenților Implicați in Dezvoltarea Carierei, in parteneriat cu Laboratorul de Incubare a Afacerilor al Universitații „Ștefan cel Mare" Suceava, a organizat, pe data de 12 decembrie a.c., cea de-a VI-a ediție a evenimentului „Career Advice For Students". Așa ...

- Facultatea de Inginerie Electrica și Știința Calculatoarelor din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava organizeaza, in zilele de 14 și 15 decembrie, a IV-a ediție a concursului studențesc „25 de ore la USV (25h@USV)".Patru echipe, alcatuite din trei studenți, ...

- Asociația Studenților Implicați in Dezvoltarea Carierei (A ȘtI DC) organizeaza marți, 12 decembrie 2017, incepand cu ora 18:00, in Aula corpului E a Universitații „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), cea de-a VI-a ediție a conferinței „Career Advice for Students”, cu tema „Analizeaza, Construiește, ...

- Grupul Voua aduce la Suceava spectacolul „Sarbatori cu zambet”, marți, 12 decembrie, de la ora 19.00, in sala Auditorium „Joseph Schmidt” a Universitații „Ștefan cel Mare”. Spectacolul in regia lui Adrian Fetecau ii pune in scena pe Jean Lemne, Andrei Necula, Vlad Jipa, Dan Caramihai, Ovidiu ...

- Casa de Cutura a Studenților din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare” Suceava organizeaza luni, 11 decembrie, un concert cu trupa de melodic rock/ metal Scarlet Aura. Evenimentul va avea loc in Auditorium ”Joseph Schmidt”, de ora 19.00. Prețul unui bilet este de 10 lei pentru studenți, elevi și ...

- La Iași, a fost organizata prima intalnire a prefecților județelor din Regiunea Nord-Est din ultimii 25 de ani. Prefectul de Vaslui, Eduard-Andrei Popica, a fost astfel prezent la discuțiile purtate cu Dan Mihai Chirica, secretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, alaturi de omologii…

- Facultatea de Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare" din Suceava organizeaza luni, 4 decembrie, de ora 10.00, in Aula Corpului E, conferinta cu tema „Concepte fundamentale in pedagogie", sustinuta de prof. univ. dr. Sorin Cristea, de la ...

- In perioada 13-22 noiembrie 2017 Inspectoratul Teritorial de Munca Argeș a desfașurat acțiunea de control privind respectarea prevederilor de sanatate și securitate in munca in domeniile silvicultura și exploatari forestiere. La aceasta acțiune au participat inspectori de munca de la Inspecția Muncii,…

- In urma votului reprezentanților celor șase universitați din Consorțiului Universitaților din Republica Moldova – Romania – Ucraina (CUMRU), rectorul Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a preluat președinția Consorțiului. ...

- Muzeul Bucovinei gazduieste in data de 29 noiembrie 2017, ora 16, la Muzeul de Istorie, str. Stefan cel Mare nr. 33, Suceava, o lectie demonstrativa de pictura icoana in tehnica bizantina sustinuta de doamna Marieta Iliese – absolventa a Facultatii de Teologie din Iasi, Sectia Restaurare icoane. Subiectul…

- In perioada 24-25 noiembrie, Facultatea de Inginerie Alimentara din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava organizeaza cea de-a VII-a ediție a conferinței internaționale „Biotehnologii. Prezent și perspective”. Conform USV, la conferința va participa un numar important de profesori, cercetatori…

- Primul acoperis verde din municipiul Suceava va fi amenajat, la inceputul lunii viitoare, in campusul Universitatii „Ștefan cel Mare", pe cladirea rectoratului, cea de langa Directia Silvica. Proiectul costa circa 64.000 de lei si presupune acoperirea a 200 de metri patrati de terasa cu ...

- Oferta educationala a Universitatii „Stefan cel Mare" Suceava (USV) a fost promovata, pe parcursul lunii noiembrie, in randul elevilor din 15 licee din medii defavorizate (mediul rural sau orase mai mici de 10.000 de locuitori). Promovarea s-a realizat prin implicarea studentilor din ...

- OSF Global Services, in parteneriat cu Facultatea de Inginerie Electrica și Știința Calculatoarelor din cadrul Universitații „Stefan cel Mare" Suceava (USV), organizeaza, in perioada 4-8 decembrie, cea de a III-a ediție a concursului OSF Hackathon.Echipa OSF Global Services a dat ...

- Centrul de Reusita Universitara al Universitatii „Stefan cel Mare" din Suceava, in colaborare cu Departamentul de Stiinte Umane si Social-Politice al Facultatii de Istorie si Geografie, organizeaza vineri, 17 noiembrie, ora 13.00, o masa rotunda cu tema „Umanism si putere". ...

- Miercuri, 15 noiembrie 2017, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicarii din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava, in parteneriat cu Casa de Cultura a Studenților, organizeaza vernisajul expozitiei „Zmeul pestriț”, activitate cuprinsa in cadrul proiectului „Zmeu in zbor”.Potrivit ...