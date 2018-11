Primarul Capitalei, Gabriela Firea, aflata in conflict cu liderul PSD, Liviu Dragnea, spune ca a aflat pe surse despre Comitetul Executiv Național (CEx) al PSD, ca nu a primit pana acum o invitație și ca daca va avea loc luni sau miercuri, așa cum se zvonește, nu va participa pentru ca va fi plecata intr-o vizita oficiala la Madrid. Ea susține ca nu are motive sa fuga de ședința PSD și ca ii este teama doar de Dumnezeu, pentru ca, in rest, totul este trecator in viața.