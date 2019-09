Stiri pe aceeasi tema

- Un accident mai putin obisnuit a avut loc in Finlanda: un ren care ratacea prin mijlocul unui teren de exercitii militare a provocat o ciocnire intre mai multe vehicule blindate, soldata cu ranirea a circa zece soldati care au ajuns la spital, a anuntat miercuri armata finlandeza, informeaza AFP…

- Accidentul a avut loc marti in nordul acestei tari, in Laponia. "Un vehicul de transport blindat Pasi s-a ciocnit de cel care il preceda, dupa ce a incercat sa ocoleasca un ren", a explicat intr-un comunicat brigada Kainuu (est) de care apartineau militarii.Douazeci si opt de persoane se…

- Tentativa de inșelaciune prin metoda „Accidentul” La data de 02.09.2019, ora 10.30, o femeie din mun. Adjud, in varsta de 66 de ani, a sesizat Poliția Mun. Adjud cu privire la faptul ca in noaptea de 02.09.2019, in intervalul orar 00.50 – 01.50, in timp ce se afla la domiciliu, a fost sunata pe telefonul…

- La finele saptamanii trecute, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Tulnici au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca un barbat, in timp ce efectua unele lucrari gospodarești, s-ar fi electrocutat. In urma sesizarii, polițiștii s-au deplasat la locuința acestuia, situata pe raza satului…

- Barbatul de 30 de ani, din județul Galați, care duminica seara a accidentat doua tinere pe raza comunei vrancene Ploscuțeni, este cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni. De asemenea, un alt barbat este anchetat deoarece i-a incredințat autovehiculul, deși știa ca nu avea permis de conducere.…

- In urma cu aproape 102 de ani, mai exact la 24 iulie 1917, Armata a II-a Romana, condusa de Mareșalul Averescu, a infrant armata germana in batalia pentru satul Maraști. A fost una dintre cele mai crunte batalii din Primul Razboi Mondial, fiind o victorie platita cu sangele a 1.469 de soldați morți…