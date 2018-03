Stiri pe aceeasi tema

- Raportul a clasificat nivelul de multumire din 156 de tari conform unui punctaj obtinut la evaluari privind PIB-ul pe cap de locuitor, speranta de viata, libertate sociala, asistenta sociala, generozitate si lipsa coruptiei. Primele zece locuri ale topului sunt detinute de urmatoarele tari:…

- ACEA informeaza ca piata auto din Romania a avut in luna februarie 2017 o crestere de 5,7%, fiind inmatriculate 8.777 de autoturisme noi fata de 8.302 unitati in luna februarie a anului trecut. Comparativ, piata auto din Europa a inregistrat luna trecuta o crestere de 4% in ritm anual. In…

- Reteaua de Solutii pentru Dezvoltare Durabila a publicat noul Raport asupra fericirii. A fost analizata situația din 156 de tari, iar potrivit datelor, cele mai fericite țari sunt cele din nordul Europei. La polul opus se afla state precum Burundi, Sudan și Tanzania. Reteaua de Solutii pentru Dezvoltare…

- Raportul Mondial al Fericirii 2018, realizat de Reteaua de Solutii pentru Dezvoltare Durabila (SDSN), un program mondial al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), a clasificat nivelul de multumire din 156 de tari conform scorurilor obtinute la evaluari privind PIB-ul pe cap de locuitor, asistenta sociala,…

- Finlanda este cea mai fericita tara din lume, arata un clasament anual publicat miercuri in care Burundi ocupa pozitia inferioara, iar americanii sunt mai putin multumiti fata de anul trecut. Raportul Mondial al Fericirii 2018, realizat de Reteaua de Solutii pentru Dezvoltare Durabila (SDSN),…

- Doar 8% dintre angajatii romani si greci au participat in 2016 la cursuri de pregatire legate de activitatea lor profesionala, comparativ cu o medie de 31,9% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate de Eurostat, potrivit Agerpres. În 2016, aproape o treime dintre angajaţii din…

- Organizatorii Maratonului International Brasov, ajuns in acest an la cea de-a patra editie, asteapta la start, pe 20 mai, aproximativ 3.000 de pasionati de sport de toate varstele, din Romania si din strainatate, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Competitia, care va avea startul…

- Romania se afla pe locul 64 din 119 in intr-un clasament al competitivitatii privind pregatirea si atragerea de profesionisti de top si dezvoltarea talentului pe piata fortei de munca, devansata, printre altele, de Bulgaria (locul 47), Kazahstan (locul 51), Rusia (locul 53) sau Botswana (locul 62).…

- Clasamentul mizeriei Sarmana noastra țarișoara pare a fi condamnata la perpetua mizerie. O spunem chiar noi, iar indicatorii companiei Bloomberg par sa confirme afirmațiile noastre. De ani de zile, Bloomberg publica la fiecare început de an un „Clasament al mizeriei" (Misery Index),…

- In ianuarie 2018, Romania era pe locul 3 in topul celor mai mici salarii brute din Europa, cu 408 euro, depasita doar de Bulgaria (261 euro) si Lituania (400 euro). Conform Eurostat, la polul opus se afla Olanda (unde salariul brut se ridica la 1.578 euro), Irlanda (1.614 euro) si Luxemburg (cu 1.999…

- Norvegia a ocupat primul loc in clasamentul pe medalii, cu un total de 39 (14 de aur, 14 de argint si 11 de bronz), dupa disputarea intrecerilor din ultima zi a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, relateaza agentiile internationale. Norvegia a fost urmata in clasament de: #Germania 31 (14-10-7),…

- Romania se mentine cu acelasi scor - 48 de puncte din maxim 100 - ca in urma cu un an si pe acelasi loc (25) la nivelul Uniunii Europene, la egalitate cu Grecia, in raportul privind indicele de perceptie a coruptiei (IPC) in 2017, elaborat de organizatia Transparency International (TI) si prezentat…

- La un deceniu dupa ce datoriile gospodariilor au constituit unul din factorii care au dus la criza din SUA si Europa, un nou grup de economii se confrunta cu datorii ridicate, in crestere continua, ale gospodariilor, relateaza Wall Street Journal. In prezent, datoriile gospodariilor sunt…

- Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se desfasoara intre 9 si 25 februarie, iar marti se vor acorda 5 medalii de aur, la patinaj artistic (dans pe gheata, programul liber), schi acrobatic (halfpipe feminin), biatlon (stafeta mixta), short-track (stafeta 3.000 m feminin), combinata…

- Germania conduce in clasamentul pe medalii, cu 9 de aur, 4 de argint si 4 de bronz, la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), la finalul zilei de sambata, a noua zi de competitie. Pe locul al doilea se afla Norvegia, cu 7-8-7, podiumul fiind completat de Olanda, cu 6-5-2. Pana…

- Institutul londonez Legatum a facut public topul global al prosperitații, pe care il actualizeaza an de an. Este vorba despre un instrument complex care clasifica țarile intr-un clasament al bogației, starii de sanatate a populației și fericirii. Norvegia a fost desemnata, pentru a opta oara in ultimii…

- Bullying-ul a existat situațional și inainte de a avea acest termen consacrat. Tocmai din cauza incidenței mari in randul elevilor, s-a considerat ca este o situație care nu mai poate fi ignorata și i s-a dat un nume, dar inca nu are o definiție unitara. La fel și in cazul cyberbullying-ului. “Bullying-ul…

- Rapperul Eminem a lansat videoclipul piesei „River”, o colaborare cu Ed Sheeran, care a generat peste 5,1 milioane de vizualizari in decurs de 24 de ore. Single-ul „River" este inclus pe cel mai recent album semnat Eminem, „Revival", lansat in decembrie 2017.In scurt timp, piesa a ajuns pe…

- In clasamentul pe medalii, dupa cinci zile de la debutul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), pe primul loc se afla Germania, cu 5 medalii de aur, 2 de argint si 2 de bronz (total 9 medalii), urmata de Olanda, (4-4-2, total 10) si de Norvegia (3-5-3, total 11). Clasamentul…

- Echipa feminina de tenis a Romaniei va infrunta formatia Elvetiei in barajul pentru Grupa Mondiala a Fed Cup, pe 21 si 22 aprilie, potrivit tragerii la sorti efectuate marti, la Londra. Echipa feminina de tenis a Romaniei a urcat un loc si se afla pe pozitia a 10-a in clasamentul Fed Cup,…

- Romania nu va fi cap de serie la tragerea la sorti a intalnirilor din barajul pentru Grupa Mondiala a Cupei Federatiei, astfel ca adversara echipei tricolore va fi alesa dintre formatiile din Belarus, Elvetia, Olanda si Belgia. ITF a apublicat, luni, clasamentul actualizat al Cupei Federatiei. Romania…

- Echipa feminina de tenis a Romaniei a urcat un loc si se afla pe pozitia a 10-a in clasamentul Fed Cup, dat publicitatii luni, dupa ce jucatoarele noastre au invins Canada cu 3-1, in weekend, la Cluj-Napoca, in primul tur al Grupei Mondiale II. Canada a coborat patru locuri dupa acest esec si se afla…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang (Coreea de Sud) se desfasoara intre 9 si 25 februarie, iar duminica se vor acorda cinci medalii de aur, la snowboard (slopestyle masculin), schi alpin (coborare masculin), schi fond (schiatlon masculin), sanie (simplu masculin) si biatlon (sprint…

- Castigurile semnificative de pe pietele de actiuni si obligatiuni au impins valoarea portofoliilor fondurilor de pensii catre noi culmi in anul 2017. Activele gestionate de cele mai mari 22 de fonduri de pensii din lume au atins o suma record de 41,3 trilioane de dolari la sfarsitul anului 2017,…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA. Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se vor desfasura intre 9 si 25 februarie. JOCURILE OLIMPICE DE IARNA. Vineri sunt programate intreceri la curling, schi acrobatic si patinaj artistic, precum si ceremonia de deschidere.…

- Intrecerile de curling au inceput, joi, la Gangneung, o localitate din apropierea Pyeongchang, cu o zi inainte de festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna, informeaza news.ro.SUA - echipa sportivilor rusi, Canada - Norvegia, Coreea de Sud - Finlanda si China - Elvetia sunt…

- Calgary (Canada), Sapporo (Japonia), Stockholm (Suedia) si Sion (Elvetia) sunt cele patru orase cu care Comitetul International Olimpic a deschis o "faza de dialog" pentru a studia posibilitatea daca acestea ar trebui sa candideze la organizarea Jocurilor Olimpice de iarna din 2026, informeaza agentia…

- Indexul Democrației realizat de catre publicația The Economist releva ca procesul de erodarea a democrației in lume a continuat anul trecut. Astfel, 89 din 167 de țari au scazut in clasamentul democrației fața de anul precedent. Cele mai puternice 10 democrații sunt Norvegia, Islanda, Suedia Noua Zeelanda,…

- Potrivit unui raport al ”fericirii mondiale” - ”World Happiness Report”, o inițiativa a ONU, statul cu cea mai fericita populație este Norvegia. Țara nordica a obținut cel mai bun scor la toate aspectele luate în considerare de analiști, printre care venitul real…

- Rata de supravietuire in caz de cancer la nivel mondial este in crestere, desi cifrele sunt influentate in mod disproportionat de rezultatele optimiste inregistrate in grupul restrans al tarilor bogate, este concluzia unui studiu amplu publicat miercuri in revista medicala The Lancet, informeaza…

- Piesa care va reprezenta tara noastra la Eurovision 2018 intra in a doua semifinala a concursului, in prima parte a show-ului de la 10 mai, informeaza NOI.md. Totodata, in prima parte, din cea de-a doua semifinala vor evolua pe scena concurenții din Australia, Rusia, Serbia, Danemarca, Romania, Norvegia,…

- Naționala masculina de handbal a Romaniei va intalni Macedonia, in barajul de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor, potrivit tragerii la sorti efectuate ieri la Zagreb, unde se desfasoara turneul final al Campionatului European. Pentru play-off-ul care se vor disputa intr-o dubla mansa,…

- Nivelul de incredere a populației Statelor Unite sufera anul acesta cea mai mare scadere din istoria sondajelor. Barometrul de Incredere Edelman 2018 arata ca oamenii au așteptari mai mari de la conducerile instituțiilor la care lucreaza, decat de la guvernanți. Astfel, lumea se așteapta ca mediul de…

- Romania a primit 203 recomandari cu privire la drepturile omului, de la 78 de state. Acestea acopera toate subiectele de drepturile omului, iar nivelul de detaliu al declarațiilor majoritații statelor și al recomandarilor arata ca situația drepturilor omului in Romania este bine cunoscuta și ca eșecul…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa I principala (Zagreb) CLASAMENT 1. Suedia …

- Suedia isi instruieste populatia cum sa reactioneze in caz de raboi. Tara pregaste o brosura care include informatii despre cum ar trebui sa reactioneye oamenii in cazul unui conflict armat, in contextul ingrijorarilor legate de amenintarea rusa, relateaza The Telegraph. Brosura va fi trimisa la cele…

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate a crescut anul trecut in Romania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala plasandu-se pe locul 17 in UE, potrivit datelor ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) si ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din…

- Germania are cel mai puternic pașaport al lumii, conform Indicelui Henley Passport din 2018. Este al cincilea an consecutiv, in care o țara europeana este in top pe lista Henley, care ia in considerare numarul de țari pe care titularul de pașapoarte le poate vizita fara viza. Clasamentul se bazeaza…

- Dar unghiul orizontal al busolei, sau azimutul, a fost calculat pentru Cosmodromul Baikonur, pe care Rusia il opereaza de decenii, in fosta republica sovietica a Kazahstanului. ''Setarile erau de fapt pentru Baikonur. Ei nu au calculat azimutul", a declarat Rogozin, care raspunde de industriile spatiala…

- Romania se afla pe locul 20 in lume și 16 in Europa, in topul celor mai buni vorbitori de limba engleza, conform unui studiu realizat de Education First. Conform Education First, pe primele 3 locuri in top se afla Olanda, Danemarca și Suedia. Urmatoarele clasate sunt Norvegia, Finlanda, Singapore și…