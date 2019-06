Financial Times: Pesimista autoevaluare a UE

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a declarat ca este de acord in principiu ca la alegeri sa poata vota cetațenii care au 16 ani. Președintele este de parere ca „ar trebui sa incepem sa invatam si despre democratie un pic mai devreme”. "In principiu, sunt de acord cu votul de la o varsta mai frageda, 16 ani pare ok, dar…

- Liderii UE se întrunesc saptamâna aceasta la Sibiu pentru a discuta despre viitorul Europei, dar ce gen de discuții va fi intangibil la o cafea și un fursec?Marea adunare este în plan de ceva vreme și a fost etichetata cu regularitate drept marea revigorare a unei UE fara Regatul…

- Liderii Uniunii Europene vor discuta despre provocarile si prioritatile UE in perspectiva urmatorilor ani. Agenda actuala a fost convenita in iunie 2014 de Consiliul European si a fost transpusa in cele 10 prioritati politice ale Comisiei Juncker. "In momentul preluarii mandatului, spuneam…

- Uniunea Europeana va incerca sa isi majoreze importurile de gaze natural lichefiate (GNL) din SUA pana la opt miliarde metri cubi pe an in 2023, mai mult decat dublu comparativ cu nivelul din 2018. În luna iulie 2018, preşedintele SUA, Donald Trump, a convenit cu preşedintele Comisiei…

- In luna iulie 2018, presedintele SUA, Donald Trump, a convenit cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, sa nu impuna tarife vamale suplimentare pentru autoturismele din UE, in conditiile in care cele doua parti incearca sa isi imbunatateasca relatiile economice, inclusiv prin cresterea…

- Franța lanseaza ideea protecției civile a patrimoniului artistic și cultural al Europei. Trebuie instituit un mecanism care sa garanteze ca structurile și siturile "istorice" sunt conservate într-un mod comun, deoarece reprezinta averea tuturor. Aceasta este ideea Franței, împartașita…

- Austria va prelungi controalele la frontierele cu Ungaria și Slovenia pâna cel mai devreme în noiembrie, potrivit agenției austriece de știri APA, citata de Euronews, scrie Mediafax.Ministrul de Interne, Herbert Kickl, a notificat Comisia Europeana cu privire la aceasta decizie prin intermediul…

- Paula Chirila este intr-o relație cu un barbat mai tanar ca ea, dar este extrem de fericita! Intr-un interviu acordat pentru "Rai Da Buni", Paula Chirila a raspuns la o intrebare destul de controversata. Se pregateste pentru a doua nunta?