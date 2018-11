Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam a ținut primul spectacol in Romania dupa ce a fost batut in Italia. Manelistul a facut un show de zile mari la un botez din București. Florin Salam a avut prima cantare in țara noastra, dupa ce a fost implicat intr-un scandal monstru in Italia, el fiind batut de un interlop. La cantarea…

- Mascații au dat iama joi dimineața in Hackerville, așa cum este cunoscut Ramnicu-Valcea pentru ciminalitatea pe internet extrem de ridicata in zona. Procurorii au facut 51 de percheziții de locuința și era inarmați cu 93 de mandate de aducere. Suspecții sunt banuiți ca s-au organizat intr-o rețea prin…

- Festivalul International al Teatrului Contemporan de Animatie ImPuls aduce la Teatrul Tandarica din Bucuresti spectacole de animatie si arte vizuale din 13 tari, in perioada 19 si 28 noiembrie. Festivalul International al Teatrului Contemporan de Animatie ImPuls, aflat la editia a XIV-a, se adreseaza…

- Florin Salam se va muta in SUA, sutin surse din anturajul acestuia pentru SpyNews: "Va imbina utilul cu placutul. Pleaca in vacanta, ca sa se relaxeze, dar va canta si la unele evenimente private, dincolo de Ocean. Considera ca trebuie sa ia o pauza in Romania. Va sta in SUA pana prin februarie-martie".…

- Cantarețul și-a exprimat durerea compunand cantecul „We Are” dupa ce pierdut un prieten apropiat intr-un accident care a avut loc acum aproape 13 ani intr-o excursie școlara. Ed Sheeran și-a pierdut prietenul cel mai bun pe cand era doar un adolescent. Stuart Dines a murit in Austria, in anul 2006,…

- Vestea ca Florin Salam ar fi fost rapit in Italia i-a șocat pe prietenii manelistului. Apropiații susțin ca le-au transmis mesaje celor despre care cred ca l-ar fi luat pe cantareț. Aflați in țara, mai mulți prieteni de-ai manelistului le-au cerut celor care l-ar fi rapit pe Florin Salam in Italia sa…

- ROMANIA U21 LA EURO 2019. Naționala Romaniei sub 21 de ani s-a calificat la Campionatul European de anul viitor din Italia dupa 20 de ani de seceta. Meciul care a adus calificarea s-a disputat astazi la Ploiești, iar reprezentativa noastra s-a impus cu 4-0. Turneul din Italia, unde va fi prezenta și…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Incepem cu naționala de fotbal, care incepand cu ora 16:00 va intalni reprezentativa Serbiei. Cele doua au remizat in partida tur, iar șansele “tricolorilor” de a obține o victorie nu sunt cu mult mai mari acum fața de partida tur. Nu scoatem aceasta varianta din…