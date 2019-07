Filiala din Cehia a companiei Huawei, suspectată de colectarea de date sensibile Conform postului de radio, care se bazeaza pe marturii facute sub acoperirea anonimatului de doi fosti oficiali ai filialei, Huawei impartaseste aceste informatii cu Ambasada Chinei la Praga. Huawei este frecvent atacata de administratia Trump, care o suspecteaza ca este in colaborare strasa cu Beijingul si care se teme ca serviciile de informatii chineze sa nu aiba acces la datele culese pe viitoarele retele. Un avertisment similar a transmis si Praga. 'Responsabilii, care au lucrat mai multi ani pentru Huawei, le-au dezvaluit reporterilor nostri ca au fost obligati sa introduca intr-o… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

