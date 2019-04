Filarmonica Brasov sustine campania de constientizare a autismului, lansata an de an in 2 aprilie 2019, cand este marcata Ziua Mondiala pentru constientizarea autismului. Astfel, la concertele din data de 11 aprilie 2019, respectiv 18 aprilie 2019, Asociatia „Raza de Speranta”, care deruleaza o astfel de campanie, va fi prezenta in foaierul Filarmonicii Brasov cu materiale de informare si constientizare privind aceasta tulburare. ...