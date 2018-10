Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 19 ani a fost prinsa in București, vineri seara, de catre polițiștii Brigazii Rutiere, ca se afla la volan sub influența drogurilor, aparatul Drugtest indicand ca a consumat doua substanțe interzise. Potrivit unor surse, este vorba despre fiica primarului PSD din Odobești, scrie…

- O soferita in varsta de 19 ani a fost surprinsa de aparatul radar, vineri, circuland cu viteza de 87 km/h pe Splaiul Unirii din Bucuresti, in urma verificarilor stabilindu-se ca se afla sub influenta drogurilor, informeaza news.ro. Potrivit reprezentantilor Brigazii Rutiere, conducatoarea auto…

- Vineri seara, in jurul orei 19.00, o tanara in varsta de 19 ani a condus un autoturism pe Splaiul Unirii, in Sectorul 4, cu viteza de 87 de kilometri pe ora, pe un tronson de drum limitat la 50 de kilometri pe ora, motiv pentru care a fost oprita, potrivit Brigazii Rutiere, scrie News.ro. Aceasta…

- La data de 4 octombrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un barbat, in varsta de 36 de ani, care a condus un autoturism pe DN 3, in localitatea Valu lui Traian, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, ulterior fiind implicat intr un accident soldat doar cu pagube…

- Un tanar in varsta de 26 de ani din Lunca Muresului este cercetat de Politie pentru producerea unui accident rutier in timp ce se afla sub influenta alcoolului. A condus un autoturism si a lovit o masina parcata. Potrivit IPJ Alba, in 4 august, in jurul orei 23.15, politistii Sectiei 4 Politie Rurala…

- Un sofer sub influenta bauturilor alcoolice a fost depistat la Navodari. Potrivit IPJ Constanta, la data de 30 august a.c., politistii din cadrul Politiei statiunii Navodari au depistat un barbat, in varsta de 36 de ani, care a condus un autoturism, pe raza orasului, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.…

- La data de 7 august 2018, in jurul orei 01.30, patrula de siguranta publica din Cugir, au oprit in trafic un autoturism condus de un barbat de 31 de ani, din Cugir. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, politistii au constatat ca era sub influenta bauturilor alcoolice, valoarea…