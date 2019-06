Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National al PSD si purtator de cuvant al formatiunii, Mihai Fifor a anuntat, duminica, intr-un comentariu la o postare pe Facebook, ca ia in calcul foarte serios o candidatura la presedintia Romaniei. Fifor a fost intrebat de o persoana de ce nu ia in calcul posibilitatea de…

- ”Da, mi-am exprimat deschiderea pentru a participa la competiția interna in PSD pentru desemnarea celui mai potrivit candidat la alegerile prezidențiale. Da, m-am gandit ca a sosit momentul sa aducem cu adevarat unitate intr-o societate dezbinata și mai mult echilibru intr-o civilizație care ezita…

- In PSD a aparut al treilea potențial candidat la prezidențiale.Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici a anunțat sambata, in ședința informala de la Neptun, ca vrea sa intre in cursa pentru desemnarea prezidențiabilului PSD, așadar acesta urmand sa fie testat in cadrul sondajelor din PSD, au…

- Senatorul PSD Serban Nicolae si-a anuntat, joi, colegii, in sedinta CExN, ca ar dori sa candideze la functia de presedinte al Romaniei, au precizat surse din PSD. Marian Oprisans a confirmat, dupa incheierea sedintei, aceasta intentie a senatorului pSD. El a spus ca Serban Nicolae este un lider "cu…

- Codrin Stefanescu a declarat ca Olguta Vasilescu, Liviu Plesoianu, Serban Nicolae, Eugen Teodorovici si Gabriela Firea sunt nume vehiculate in interiorul PSD pentru nominalizarea candidatului la alegerile prezidentiale.

- Codrin Stefanescu a declarat, luni, ca Olguta Vasilescu, Liviu Plesoianu, Serban Nicolae, Eugen Teodorovici si Gabriela Firea sunt nume vehiculate in interiorul PSD pentru nominalizarea candidatului la alegerile prezidentiale. Candidatul PSD la prezidentiale va ajunge in turul doi, spune Stefanescu.…

- ”Pana la urma a prevalat punctul de vedere al premierului, organizarea Congresului pentru ca partidul sa aiba conducere legitima și sa ia deciziile care se impun, intre altele, desemnarea candidatului la președinție. Am ințeles ca, cel mai tarziu, pe 11 august, trebuie sa inceapa strangerea de semnaturi…

- In interiorul partidului PSD ar avea loc discutii cu privire la alegerile prezidentiale. Pe lista scurta a partidului s-ar numara Titus Corlațean, potrivit surselor Romania TV. Mai multi social-democrați spun ca acesta ar fi potrivit sa candideze la scrutinul prezidential pentru ca are capacitatea…