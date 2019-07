Stiri pe aceeasi tema

- In dupa amiaza zilei de 23 iulie a.c, un barbat in varsta de 28 de ani din Tulcea, in timp ce conducea un autoturism, nu a acordat prioritate de trecere unei minore, in varsta de 15 ani, din Tulcea, care se angajase in traversarea strazii pe marcajul pietonal, acrosand o. Evenimentul rutier a avut loc…

- In dimineata zilei de 22 iulie a.c., un barbat in varsta de 49 de ani, din Tulcea, in timp ce conducea un autoturism pe strada Victoriei din municipiu, nu a acordat prioritate de trecere unei femei in varsta de 32 de ani, din Tulcea, care se angajase in traversarea strazii pe marcajul pietonal, acrosand…

- Un barbat de 82 de ani a fost ranit si transportat, marti, la spital, dupa ce a fost lovit cu masina, in curtea unei biserici din Ploiesti, de o femeie in varsta de 83 de ani. Reprezentantii Politiei Prahova au declarat ca accidentul a avut loc in Ploiesti, in curtea Bisericii Sf. Vasile, a informat…

- "Un conducator auto in varsta de 23 ani, din Valeni, circula din directia Centru catre Spitalul Judetean de Urgenta, a lovit un barbat in varsta de 56 de ani, care se angajase in traversarea strazii prin loc nepermis. Soferul a fost testat cu aparatul alcooltest, constatandu-se ca nu consumase alcool.…

- IN GARDA… Vineri a fost data o noua alerta de meningita la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, dupa ce ambulanta a adus un barbat din comuna Codaesti. Pacientul s-a prezentat la spital cu simptomele specifice acestei boli, iar dupa mai multe investigatii amanuntite, medicii de la Boli Infectioase au…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Corbu, judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 17:30, un barbat, in varsta de 29 de ani, a condus un autoturism pe Dj 226, in localitatea Corbu, dinspre Navodari catre Sacele.La un moment dat a efectuat viraj la stanga…

- Accidentul rutier s-a petrecut astazi, in jurul orei 11.30, in apropierea Primariei Grosi. In urma evenimentului o persoana a ramas incarcerata. Aceasta a fost scoasa din masina de catre localnici. La scurt timp, la fata locului au ajuns mai multe echipaje de interventie. Victima a fost preluata de…