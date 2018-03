Stiri pe aceeasi tema

- VICTIME…Carnagiul produs de Andrei Burlacu a lasat in urma trei tineri in stare grava si inca unul decedat in urma impactului. Tanarul de 34 de ani, decedat in urma impactului, se numea Marcel Mihai. Alaturi de acesta, in masina, se afla si prietena sa de 19 ani, Andreea Bianca. Fata a fost transferata…

- O fata in varsta de 12 ani a ajuns duminica noaptea in stare critica la Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul de Copii „Sf. Maria“ din Iasi dupa ce in cursul serii respective a cazut de la etajul IV al blocului in care locuia.

- Un barbat care se afla in stare grava la spital dupa ce a fost expus unei substante necunoscute intr-un centru comercial din orasul Salisbury este un cetatean rus condamnat pentru spionaj in favoarea serviciului Regatului Unit, scrie digi24.ro.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, un echipaj SMURD a intervenit duminica seara pentru a prelua o fata in varsta de 13 ani, care a cazut de la mansarda unui bloc cu patru etaje, situat pe strada Grivitei din municipiul Botosani. In urma caderii, fata a suferit…

- A fost resuscitata de cadrele medicale de la fata locului, fiind solicitat si un echipaj medical. Initial, a fost transportata la unitatea medicala din oras, fiind diagnosticata cu bronhopneumonie, de unde a fost transferata la Iasi. „Fetita este internata la Terapie Acuta, cu stare generala foarte…

- Sonia (interpretata de Michaela Prosan) și Silvia (Alina Pușcaș) trec prin clipe grele, dupa ce mama lor ajunge de urgența la spital. In cel de-al șaptelea episod al serialului "Fructul oprit",...

- Un copil de un an și noua luni, din Tatarani, a fost transportat in stare grava la Spitalul de Arși București, dupa ce a suferit arsuri pe 30% din suprafața corpului in urma unui incident petrecut in locuința parinților. Micuțul a cazut intr-un lighean cu apa clocotita in care mama urma sa spele rufe.…

- Un baietel in varsta de doi ani din localitatea Duda-Epureni, judetul Vaslui, a fost transportat de la Spitalul Husi la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Capitala. "Este vorba despre un baietel de doi ani, din localitatea Duda-Epureni, care a fost adus la Spitalul Husi, dupa ce s-a impiedicat…

- Un bebelus din Botosani a ajuns in stare foarte grava la spital dupa ce mama i a desfundat nasul cu ajutorul unui dispozitivului numit Batista bebelusului. Fetita de doar cinci luni a regurgitat lapte, iar o parte din lichid a ajuns in plamani. Copilasul este internat acum in sectia de Reanimare, cu…

- Un elev din Galati a ajuns la spital cu arsuri grave dupa un experiment nereusit. Baiatul a turnat spirt peste o bucata de branza si apoi i-a dat foc. Elev in clasa a IX-a la Colegiul 'Emil...

- Incidentul s-a produs miercuri seara, iar, la ora transmiterii stirii, baiatul de patru ani se afla la terapie intensiva. Medicii au reusit sa-l stabilizeze, dar copilul a ramas sub supraveghere, scrie Mediafax. Potrivit unor surse din cadrul unitatii medicale, baiatul din Focsani a ajuns…

- O fetita de 10 luni din Bacau a ajuns in stare grava la spital, cu pojar. Mama este cea care i-ar fi transmis virusul. Micuța ar fi trebuit sa fie vaccinata la 9 luni, insa parinții au refuzat imunizarea.

- Politistii din Valcea au deschis un dosar penal dupa ce o copila de 12 ani, insarcinata, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean Ramnicu Valcea. Fetita a fost supusa unei operatii de cezariana de urgenta, fatul fiind deja mort, scrie realitatea.net.

- Un moldovean de 60 de ani a ajuns la spital in stare grava dupa ce a cazut de la o inaltime de sapte metri, informeaza Noi.md. Accidentul s-a produs ieri, 13 februarie, in comuna Cadelbosco di Sopra, Italia. Potrivit presei locale, in timp ce efectua lucrari de constructie, barbatul si-ar fi pierdut…

- O fetita de doar 2 ani a fost internata în stare grava la spital, dupa ce ar fi fost batuta de propria bunica, scrie publika.md Copila a ajuns în grija medicilor cu trauma cranio-cerebrala, comotie cerebrala, contuzia tesuturilor moi ale fetei, echimoze multiple ale fetei…

- ULTIMA ORA…Puțin dupa miezul nopții, un martor a anunțat la 112 producerea unui accident rutier in cartierul Delea. La fața locului s-au deplasat un echipaj de la Poliția Rutiera și doua ambulanțe. Ajunși la locul producerii accidentului, salvatorii au descoperit ca victima este profesorul Romeo Talmaciu,…

- Veste trista de la Iasi, unde o femeie a murit luni seara! Ea era internata sa terapie intensive la Institutul Regional de Oncologie, pentru aplazie madulara. Fusese diagnosticata, insa, si cu virusul gripal AH1N1.A

- STIRE INITIALA: Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iasi se afla in carantina, dupa ce in cazul a 11 bolnavi de cancer a fost confirmata prezenta virusului gripal AH1N1, cinci dintre acestia fiind in stare grava. Cei 11 pacienti confirmati cu virusul AH1N1 se afla internati in sectia de Terapie…

- Un muncitor care curața un rezervor de apa gol a cazut in interiorul recipientului de la aproximativ cinci metri, fiind dus in stare grava la spital. Incidentul s-a petrecut in localitatea hunedoreana Turdaș, iar la fața locului au intervenit pompierii și un echipaj de prim ajutor ai Detașamentului…

- Politistii din Suceava au deschis un dosar penal pe numele unei femei din comuna Voitinel, judetul Suceava, mama unei unei fetite de doi ani, pentru vatamare corporala din culpa si rele tratamente aplicate minorului, dupa ce femeia a refuzat sa-si duca la spital fetita care a cazut intr-o oala cu apa…

- Pompierii ISU si medici SMURD au fost solicitati sa intervina intr-o urgenta medicala la Sotriile. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, este vorba despre un barbat care lucra pe un stalp de lemn la sistemul de electricitate care s-a rupt, muncitorul cazand in gol de la o inaltime…

- Trei moldoveni au decedat, iar altul a fost internat in spital, in urma unui grav accident produs pe 28 ianuarie in regiunea Kaluga, raionul Meșciovsk, pe traseul M-3 km 234 din Rusia. Potrivit datelor Ministerului Situații Excepționale al Federației Ruse, in urma impactului dintre doua automobile,…

- Un copil in varsta de 2 ani din localitatea vasluiana Pungesti a ajuns in cursul nopții la Spitalul de Arși din capitala. Baiatul a cazut in balia cu apa fierbinte si s-a oparit pe aproape jumatate din corp. Mama sa ii pregatise baia, dar intr-o clipa de neatenție copilul a cazut in apa și a suferit…

- El a venit la granita insotit de consulul roman de la Chisinau. De asemenea, un elicopter SMURD de la Galati a preluat un pacient de 27 de ani din Republica Moldova si l-a transferat de la Chisinau la Bucuresti.

- O persoana a murit, iar alte patru au ajuns in stare grava la spital, in urma unui grav accident provocat pe strada Alba-Iulia din Chisinau. Un sofer beat a iesit la depasire pe contrasens si a lovit frontal o alta masina.

- Un tanar de 19 ani se zbate intre viata si moarte pe un pat de spital, dupa ce un arbore doborat in padure a cazut peste el, ranindu-l grav la cap. Accidentul s-a produs in timpul diminetii de marti, intr-o padure din zona comunei Stulpicani, victima ajungand la spital in stare foarte ...

- Caz halucinant in Vaslui! Un barbat in varsta de 80 de ani, din localitatea Solesti, judetul Vaslui, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost violat de un alt barbat in varsta de 54 de ani.

- Un tanar de 22 de ani, din judetul Vaslui, a ajuns in stare grava la spital, injunghiat in torace si abdomen, cu evisceratie, in urma unui conflict spontan. Scandalul ar fi izbuncit intre doua grupuri de tineri din comuna Lipovat, dupa ce unul dintre tineri, spun anchetatorii, ar fi strigat ”Hai sa-i…

- O fetita in varsta de 12 ani a fost prinsa sub un tramvai, joi, in orasul Arad, Romania, pompierii reusind sa o scoata in viata. Copila a fost preluata de o ambulanta si transportata la spital, scrie realitatea.net.

- Accident cumplit provocat de un sofer vitezoman in judetul Iasi. Doua fetite, de patru si sase ani si parintii acestora se zbat intre viata si moarte, dupa ce soferul inconstient a intrat pe...

- Caz socant la o gradina zoologica din regiunea Primorsk din Rusia. Un copil de doar doi ani a fost atacat de un leopard dupa ce s-a apropiat prea mult de voliera animalului. Micutul este internat in stare grava.

- Carutele neechipate cu semnalizari pe timp de noapte sunt in continuare un real pericol pe drumurile judetului, iar consecintele accidentelor produse din cauza slabei vizibilitati a acestora sunt dintre cele mai grave.Un astfel de accident rutier grav a avut loc duminica seara, un copil de 10 ani ...

- Un barbat aflat la volanul unei camionete a reușit sa loveasca 7 pietoni, in doua localitați. O fetița de 14 ani este in stare grava. Martorii susțin ca șoferul era beat.UPDATE Șoferul este minor

- Un barbat din localitatea galateana Ivesti a fost arestat preventiv dupa ce in noaptea de Revelion si-a lovit de mai multe ori fiica de 7 ani, cu o coada de topor. In urma agresiunii, fetita a ajuns in stare critica la spital, cu hemoragie interna si fracturi, si a fost operata pentru a-i fi scoasa…

- Talharul i-a indoit degetele de la maini pana i le-a fracturat, apoi a continuat calvarul rupandu-i urechile. Agresorul a abandonat victima, in momentul in care a observat ca in ciuda torturii nu a gasit nimic de valoare in casa. Grav ranit, septuagenarul a fost transportat la un spital din Iasi. La…

- Cosmin Ionuț, un tanar de doar 28 de ani din Buzau, a murit aseara in propria locuința. Acesta facea baie cu prietena sa, Andreea P., in varsta de de 21 de ani, cand s-au intoxicat cu gazul scapat de la o butelie. Cand au vazut ca se sufoca cei doi au incercat sa se salveze, insa nu au mai apucat. Au…

- IMAGINI ACCIDENT GRAV. Sapte persoane, ranite dupa impactul dintre un microbuz si un TIR. VIDEO+FOTO Sapte persoane au fost transportate la spital, sambata, in urma accidentului dintre un microbuz si un autotren, produs pe DN7, in localitatea hunedoreana Mintia, doua fiind in stare grava. Potrivit ISU…

- Fostul presedinte al României, Ion Iliescu, a ajuns pe mâna medicilor. Acesta a avut mai multe probleme de sanatate în ultimul timp. Iliescu a fost însotit de sotia lui, Nina Iliescu.