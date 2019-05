Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene Margaritis Schinas a declarat, luni, intrebat daca Jean Claude Juncker iși menține declarația potrivit careia Romania este pregatita sa intre in spatiul Schengen in contextul actual, ca nu vede de ce aceasta poziție ar fi pusa in pericol, conform Mediafax.Citește…

- Polițiștii din Mehedinți fac verificari pentru a gasi o fata de 13 ani care a fost data disparuta. Ultima oara cand a fost vazuta, Denisa Maria Serlau se afla cu mama ei in Drobeta Turnu Severin. Tatal fetei a alertat Poliția duminica seara, dupa ce fiica sa de 13 ani a plecat de la locuința de domiciliu…

- Procedura de extradare a lui Radu Mazare din Madagascar inainteaza cu inca un pas. Instanta a decis ca sunt intrunite toate conditiile pentru a cere extradarea fostului primar, prins acum doua zile in Madagascar. Documentele trebuie sa ajunga la Ministerul Justitiei.

- Update: In jurul orei 10:00, fetita a fost gasita dormind pe un camp. Se pare ca este nevatamata, insa a fost dusa la evaluarea doctorilor. Știrea inițiala: Polițiștii cauta o fetita, de 2 ani, din localitatea Blagesti, județul Bacau, care a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Poliția italiana a verificat ieri o mașina care venise cu feribotul in golful Arnaci, din Sardinia. In mașina se aflau un cetațean albanez, in varsta de 43 de ani, insoțit de fiica lui de cinci ani. Barbatul a devenit agitat cand oamenii legii au vrut sa verifice mașina, fapt care le-a dat de banuit…

- Polițiștii din Targu-Jiu au efectuat, miercuri dimineata, șase perchezitii in Gorj și Mehedinți, la persoane suspectate de contrabanda cu tigari. Trei suspecți, doi din Drobeta Turnu Severin, in varsta de 29, respectiv 35 de ani și al treilea, in varsta de 65 de ani, din Vagiulești, au fost duși la…