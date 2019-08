Un sat in general foarte liniștit, renumit pentru priveliștea pe care o ofera și zonele naturale deosebite, reunește in aceasta saptamana mii de persoane venite din intreaga lume pentru (surpriza): un festival de muzica electronica: „Transylvania Calling - Gathering of the Tribes, 10th Edition”. Ediția aniversara de 10 ani este in plina desfașurare, in Comana de Sus ( 12 - 19 august 2019). ...