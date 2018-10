Ferma familiei Dragnea de la Salcia e amenintata de pesta si de executori judecatoresti

Probleme pentru ferma de porci Salcia, ai carei coproprietari sunt fiul si varul lui Liviu Dragnea: A ajuns in pragul executarii silite si, in plus, risca sa fie afectata, in curand, de epidemia de pesta porcina africana, care s-a extins si in Teleorman.



Pe 17 octombrie, un executor judecatoresc s-a prezentat la ferma Salcia pentru a recupera o datorie de sute de mii de euro pe care societatea ar avea-o catre un furnizor olandez, informeaza ProTV.



Mai exact, sustin jurnalistii, olandezii au inceput sa livreze, inca de anul trecut, porci vii catre ferma din Teleorman. Strainii…