- Hidrologii au emis noi avertizari cod galben și cod portocaliu pentru mai multe județe din țara. In localitați din Teleorman și Giurgiu sunt posibile depașiri ale cotelor de atenție. Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, in perioada 9 martie, ora 13:00 – 11 martie, ora…

- Parintele Constantin Necula unul dintre cei mai cunoscuti teologi romani care vobreste pe intelesul si pe placul tuturor explica in cartea sa „Crestin de ocazie”, Ed. Agnos, Sibiu, 2016, de ce...

- Se anunța primele candidaturi la Congresul PSD din data de 10 martie. Presedintele Organizatiei Judetene PSD Sibiu, Bogdan Trif, candideaza pentru functia de vicepresedinte al Partidului Social Democrat din Romania. Citește și: SONDAJ - PSD se PRABUȘEȘTE: increderea in Liviu Dragnea, la cote…

- Andreea Cosma se afla in Italia, acolo unde s-a vehiculat ca s-ar afla și fratele și tatal sau , și așteapta in biserica pronuntatea unei sentinte in dosarul acestora. In asteptarea unei solutii definitive in dosarul lui Vlad si Mircea Cosma, Andreea Cosma a precizat, pentru MEDIAFAX , ca asteapta…

- O persoana a fost ranita, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce masina in care se afla s a rasturnat, pe DN 14, in judetul Sibiu. Accidentul a fost provocat de un barbat fara permis de conducere, care furase masina din spalatoria auto unde este angajat si care era baut, scrie Romania TV. Accidentul…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a vorbit despre infrangerea suferita de FCSB in sferturile Cupei Romaniei, 0-3 cu AFC Hermannstadt. Dragomir spune ca steliștii au venit nepregatiți pentru gazonul de la Sibiu și ca jucatorii nu au fost interesați de meci. "Ce s-a intamplat la Sibiu a fost…

- Acesta da și cifrele inspaimantatoare ale victimelor accidentelor rutiere, cauzate de infrastructura total deficitara raportat la numarul de mașini: 1.900 de decese pe an și 8.000 de persoane ranite grav, pe an. „Avem in vedere o simplificare a legii achizițiilor publice, deoarece…

- Nicolae Dica: "N-am nicio explicatie ca ne-am prezentat in halul asta. Am fost penibili, sa nu reusim sa ne impunem in fata unei echipe de liga a 2-a." "Atunci cand intri pe teren fara atitudine, nu mai conteaza numele." "Nu este o diferenta mare intre jucatorii din Romania, iar atunci…

- Gigi Becali e convins: ”Nu vor fi aranjamente in play-off!”. FCSB s-a ințeles cu CFR Cluj in privința arbitrilor straini. Conform obiceiului sau, Gigi Becali a facut și azi un „tur” al televiziunilor. A vorbit despre blaturile din play-off, despre arbitraje, despre Burleanu, despre Lupescu. Gigi Becali…

- Centenarul ii prinde pe toți romanii intr-un moment de cotitura. Trebuie sa spunem lucrurilor pe nume: povestea Romaniei de azi este una trista, cu un final necunoscut. Din Maramureș pana la Giurgiu și de la Tulcea la Arad, suntem puși in situația de a reflecta cu privire la amenintarile la adresa viitorului…

- FC Hermannstadt - FCSB, live blog pe www.prosport.ro de la 18:30 Intre coduri colorate de vreme rea, scoli inchise, transport terestru si aerian blocat, avem si fotbal. Intr-o graba nejustificata de a incheia cat mai repede sezonul 2017/2018, sefii fotbalului romanesc nu tin cont de produsul…

- Cinemateca Astra Film incepe un nou sezon joi 1 martie cu proiectia filmului BALOANE DE CURCUBEU in regia lui Iosif Demian. Filmul, o capodopera a cinematografiei romanesti, a fost realizat in anii 1980, dar lansarea sa oficiala a avut loc abia in 2017, in cadrul unui eveniment special, gazduit de Astra…

- Detaliu ascuns de Guvernul Romaniei: Președintele CE Donald Tusk a discutat cu premierul Viorica Dancila despre justiție. Purtatorul de cuvant al președintele Consiliului Europenean (CE), Donald Tusk, a declarat ca, in timpul discuției cu premierul Viorica Dancila, oficialul european a fost cel care…

- Apropierea Marțișorului activeaza ca la un semn simțurile afaceriștilor care se pun in mișcare și se aprovizioneaza cu marfa care sa le aduca incasari frumoase. Indiferent de modalitatea la care recurg. Un barbat in varsta de 38 de ani a incercat sa intre in Romania cu peste 1.500 de parfumuri contrafacute,…

- Site-urile de vanzari on-line au intrat in atenția unor infractori care s-au folosit de bancnote false pentru achiziționarea de produse. Gruparea infracționala a fost destructurata de DIICOT iar procurorii au descris modul de acționare al acestora. Mascații au descins la mai multe adrese de ppe raza…

- O femeie din Sibiu a nascut in mașina. O sibianca a nascut in seara zilei de sambata, 17 februarie, in masina, in timp ce se deplasa catre maternitatea din oraș. Imediat, soțul sau a postat pe Facebook fotografii cu fiica și locul nașterii sale, dar și actul constatator, alaturi de un mesaj, scrie hotnews.ro…

- Președinteșe Klaus Iohannis petrece și weekendul acesta la schi pe partiile din Masivul Șureanu, una dintre destinațiile sale preferate din Romania, unde a mai fost surprins de doua ori iarna aceasta. Un turist aflat sambata pe partie a realizat cateva fotografii cu șeful statului in timp ce aștepta…

- Cu o saptamana inainte de lansarea pe micile ecrane a show-ului „Ferma Vedetelor”, artiștii concurenți, in frunte cu Monica Birladeanu și Nea Rața, ne-au dat intalnire la o ferma din județul Giurgiu pentru a ne oferi un mic show din ceea ce urmeaza sa se difuzeze incepand cu 13 februarie. Aceștia au…

- În ultimii 24 de ani nu s-a mai construit niciun cimitir în municipiul Giurgiu si primaria nu mai are terenuri care sa îndeplineasca conditiile legale pentru a fi construit un cimitir nou sau extins un cimitir existent, motiv pentru care la

- CHIȘINAU, 7 feb — Sputnik. Profesorul Dr. Ilie Badescu considera ca principalele probleme cu care se confrunta azi societatea româneasca și pe care le numește chiar „amenințari grave" sunt „iarna demografica", decapitalizarea genealogica a României, antigenia…

- Mii de romani din țara și de peste Prut s-au adunat pe 3 februarie la Palatul Național “Nicolae Sulac” din Chișinau pentru spectacolul “La frați nu se pun hotare”. Pe scena au urcat peste 30 de artiști din Republica Moldova și Romania, acompaniați de Orchestra „Lautarii” din Chișinau, dirijata de maestrul Nicolae…

- "Cetateanul sirian este cercetat pentru savarsirea infractiunii de trafic de migranti, fiind prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, care a dispus masura controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile", se arata intr-un comunicat remis, luni, AGERPRES, de…

- Florin Tanasescu Deci, domnule consul sau domnule ambasador, puteti sa-i faceti mamei un cadou, acum la batranete, de ziua ei ? In drumul vostru saptamanal (numit și city break), acasa–n Romania, puteti sa luati și urna cu cenușa pe care sta lipita fotografia mea ? Știti cum sunt aștia mai batrani și…

- Explicatia o da Ion Andronache, un tanar muzician profesionist pasionat de religie care a studiat la Universitatea de muzica și arte performante din Viena. In Vechiul Testament, instrumentele muzicale erau folosite foarte intens pentru a aduce lauda și slava lui Dumnezeu.

- Hotelul de Gheata de la Balea Lac va fi inaugurat anul acesta oficial sambata, 10 februarie, in prezenta ambasadorului Canadei in tara noastra, Kevin Hamilton, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES. "Cel mai inedit proiect turistic al Romaniei, Hotelul de Gheata de la Balea Lac,…

- Rezultatele economice inregistrate de Romania sunt fantastice, dar in doi sau trei ani modelul economic nu este sustenabil pentru ca este bazat pe consum si avem nevoie sa vedem o trecere la unul bazat mai mult pe investitii, sustine Matteo Patrone, Director Regional BERD pentru Romania si Bulgaria.…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a vorbit, luni, la audierea in comisii, despre cateva dintre prioritatile MAE si despre pozitionarea ministerului in relatia cu partenerii straini. "Noi nu facem la nivelul Ministerului de Externe politica de partid,…

- Dumnezeu este peste tot. O știu credinciosii care vin sa se roage in fiecare duminica la biserica improvizata intr-un ... vagon. Lacașul a aparut acum 12 ani pe strada Petricani din Capitala, datorita donațiilor.

- Sportivul sucevean Andrei Ostrovanu a debutat in noul an cu o victorie in Romania, la gala SuperPro FightNight ce a avut loc la Sibiu. Evenimentul a fost organizat la initiativa SUPERPRO TEAM, una dintre cele mai titrate echipe din sportul de contact mondial, din care face parte si ...

- Un sobor format din cativa preoti de la mai multe culte au sfintit, vineri, singura biserica de gheata din Romania, cea aflata la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras. Ceremonia religioasa a avut loc in prezenta a zeci de turisti aflati la Balea Lac. …

- Fostul ministru de Externe, Mircea Geoana, a atașat o poza cu Mircea Ionescu Quintus intr-un mesaj de condoleanțe in memoria lui Neagu Djuvara. Președintele Partidului Social Romanesc (PSRO) a scris ca i-a ramas „indatorat pe vecie” lui Djuvara pentru sprijinul sau pe care i l-a acordat la alegerile…

- Târâș-grapiș, așa s-a mișcat România timp de 28 de ani. În coada plutonului. Iar la putere au fost și Stânga și Dreapta. Cel mai mult Stânga. Ciuma Roșie, cum îi spun protestatarii. Dar și partidele de Dreapta au condus. Și din Parlament, și din Palatul Victoria,…

- Contemporary Literature Press, sub auspiciile urmatoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Roman și Uniunea Scriitorilor din Romania anunța publicarea volumuluiArhiva Margareta Sterian - Culorile cantecului. Editat de Lidia Vianu și Bianca Zbarcea. Pictura…

- Kassandra, fetita arsa cu tigara si otravita cu acid, pana sa fie adoptata de sotii Rotariu, continua sa lupte pentru a redeveni un copil pe deplin sanatos. Recent, micuta a efectuat mai multe controale la o clinica de renume din Franta, iar la vara va fi suspusa unei noi interventii chirurgicale. CANCAN.RO,…

- Reșita și Giurgiu se claseaza pe prima poziție in topul orașelor reședința de județ cu cele mai mici prețuri pe metrul patrat din Romania, releva un raport Imobiliare.ro . Cele doua au o medie de 460 de euro pe metrul patrat util și sunt urmate de catre Drobeta Turnu-Severin (530 de euro/mp), Alexandria…

- Clujenii cumpara locuinte noi, desi sunt cele mai scumpe din tara Pe parcursul lui 2017, pretențiile vanzatorilor de locuințe din Romania - atat apartamente, cat și case - și-au menținut tendința de creștere. Potrivit raportului de piața trimestrial publicat de Analize Imobiliare, proprietațile…

- Victor Spirescu, romanul care a “invadat” Marea Britanie, a murit intr-un accident de mașina, titreaza tabloidul The Sun . Accidentul a avut loc in apropiere de locuința pe care Victor o imparțea cu prietena sa, Suzana. Victor Spirescu, primul roman ajuns in Marea Britanie in 2014, dupa ridicarea restrictiilor…

- Maria Ghiorghiu a devenit cunoscuta dupa ce a sustinut ca a avut previziuni despre evenimente majore care s-au produs atat in Romania, cat si peste hotare. Ea a sustinut ca Dumnezeu i-a trimis semne referitoare la accidentul aviatic din Apuseni, drama lui Gabriel Cotabita, dar si despre incendiile din…

- Depozitele de medicamente au vandut in anul 2016 produse de peste 26 miliarde lei, in crestere de la 23 de miliarde de lei. Din acestea, produse in valoare de 16 miliarde sunt vandute catre populatie prin intermediul farmaciilor, iar restul in valoare de 10 miliarde de lei ajung la populatie prin alte…

- Maria Ghiorghiu sustine ca va exista un lanț de atentate teroriste. ”Dragii mei, chiar daca este atat de tarziu, eu scriu pe blog ceea ce bunul Dumnezeu si Maicuta Domnului imi ingaduie a auzi si a vedea. Deci, in timp ce scriam aici pe blog, aud glas care spune ceva extrem de ingrijorator,…

- "La fel ca cehii, sarbii sau slovenii, datele arata ca romanii sarbatoresc Anul Nou in strainatate, unsprezece destinatii din Top 20 fiind in afara tarii. Cele mai multe destinatii sunt din tarile vecine. Printre acestea se numara Viena, Budapesta sau Praga", se precizeaza in analiza citata de Agerpres. …

- „Era o suferința pe care o acceptam cu dragoste. De ce? Pentru ca Dumnezeu mi-a dat-o ca sa-mi dea palma, sa ma mantuiasca cu forța", a spus Gigi Becali. „Cand fata mea a facut un accident și știam ca eu sunt in pușcarie și nu pot sa-mi ajut copilul... Ce fel de tata eram eu? Eram inchis și…

- Fenomenul straniu a fost filmat si fotografiat de un cititor Romania TV. Pe cer, in dreptul localitatii Ciolpani, pe DN 1, in jurul orei 9.30, se puteau vedea doi Sori. Unul mare si altul mai mic, dar aproape la fel de puternic. Cel mic avea si o pata de mai multe culori, de parca ar fi fost un curcubeu.…

- Carmen Șerban a raspuns acuzațiilor cu privire la videoclipul filmat in biblioteca UMF. Artista a ținut sa precizeze ca ea nu este manelista, așa cum s-a spus. Carmen Serban este de parere ca melodia sa este una decenta, cu versuri frumoase. Clipul melodiei „Daca te incurc” , interpretata de Carmen…

- Some thousand people protested on Sunday in several cities in Romania against the amendments to the Justice laws, most protesters being in Cluj-Napoca, Sibiu and Brasov. The protesters faced the cold, the rain and the sleet and chanted slogans against the Social Democratic Party (PSD) - the…

- El a afirmat si ca isi doreste si isi va 'pune genunchii jos' ca sa dea Dumnezeu oameni care sa conduca intr-un an al senectutii. Constantin Necula, profesor universitar la Facultatea de Teologie din Sibiu, spune ca nu este dezamagit de politicieni, pentru ca nu s-a amagit niciodata, dar este trist…

- Finantele motiveaza noile modificari prin necesitatea reformarii sistemelor sociale publice din Romania in vederea cresterii gradului de colectare a veniturilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si de responsabilizare a angajatorilor in ceea ce priveste plata la timp a contributiilor sociale…