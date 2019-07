Femeie resuscitată după ce a căzut de la înălțime O femeie din Cluj-Napoca, in varsta de 62 de ani a cazut de la inalțime, pe un imobil aflat in construcție. Un echipaj de pompieri și unul SMURD de terapie intensiva au intervenit de urgența pentru a-i acorda femeii primul ajutor. Aceasta a fost gasita in stop cardiac și cu multiple traumatisme la nivelul capului. Echipajul SMURD a inceput imediat manevrele de resuscitare, iar dupa 20 de minute au reușit sa readuca semnalele vitale femeii ranite și au transportat-o de urgența la spital. Evenimentul s-a produs in jurul orei 17.00, pe o strada din municipiul Cluj-Napoca.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

