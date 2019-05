Femeie însărcinată în opt luni, grav accident rutier. Intervenție de urgență Traficul se desfasoara alternativ pe directia Valcea - Sibiu. Purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, Elena Welter, a precizat ca pe DN 7, la km 257, pe directia Valcea - Sibiu, a avut loc o coliziune in lant intre trei autoturisme, pe fondul nepastrarii distantei de siguranta in mers. O persoana a fost ranita - o femeie de 33 de ani, insarcinata in opt luni, pasagera in autoturismul care a provocat accidentul, condus de o femeie de 40 de ani, din Saliste. ISU Sibiu a informat ca femeia are fractura la umar si traumatism abdominal, a primit ingrijiri medicale si a fost transportata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

