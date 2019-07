Femeie cercetată pentru profanare de cadavre. Și-a abandonat mama moartă în pădure O femeie in varsta de 53 de ani, din Lugoj, este cercetata penal dupa ce și-a abandonat mama moarta intr-o padure. Femeia in varsta de 86 de ani ar fi murit acasa, anul acesta, in luna martie, iar fiica ei a dus-0, cu un scaun cu rotile, intr-o padure din apropierea Lugojului, la Oloșag, unde cadavrul a fost lasat prada animalelor salbatice. Zilele trecute, un nepot al femeii decedate a sesizat autoritațile ca nu mai poate lua legatura cu batrana. Astfel, polițiștii au inceput verificarile și așa au aflat ca batrana a murit in urma cu cinci luni, iar fiica acesteia i-a abandonat… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

