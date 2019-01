Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul este plecat la munca in Itașlia de noua ani, iar acum a luat cea mai importanta decizie. A renunțat la cetațenia romana și este mandru de hotararea lui. Anunțul a fost facut pe contul de socializare. Tanarul a postat un mesaj pe o retea de socializare ."Majoritatea dintre voi ma judecati pentru…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și președintele Klaus Iohannis au declarat ca integrarea Romaniei in spațiul Schengen și inlaturarea raportului MCV reprezinta cele doua obiective care vor fi finalizate pana la incheierea mandatului actualei Comisii Europene, in octombrie 2019. "Cand…

- Andreea Berecleanu a postat pe contul de socializare, in Ajun de Craciun, o imagine, in care apare impreuna cu mama ei, iar alaturi a scris un mesaj emoționant, in prag de sarbatori. Andreea Berecleanu va petrece de sarbatori in familie „Ne pregatim de Craciun, nu uitam de taina bucuriei Nașterii Domnului,…

- Vladimir Draghia a suferit un accident pe partia de schi. Un echipaj SMURD a intervenit imediat și, din fericire, acesta este in afara oricarui pericol. Mai mult, salvatorul sau a dorit sa faca o fotografie cu el, iar caștigatorul de la Exatlon a publicat imaginea pe contul de socializare. Vladimir…

- Dupa ce a nascut in mare secret, o celebra actrita din Romania si-a facut curaj si l-a prezentat fanilor pe micutul ei. Andreea Gramosteanu, cunoscuta pentru rolul jucat in serialul "Mondenii", Andreea Gramosteanu a adus pe lume un copil perfect sanatos in luna iulie a acestui an.

- Oana Roman a postat un mesaj pe contul de socializare, unde le-a marturisit fanilor ce decizie a luat. Persoanele care vor sa devina asistent personal al Oanei Roman trebuie sa indeplineasca mai multe criterii, iar soția lui Marius Elisei le-a spus tuturor care sunt acelea. „Caut asistenta care sa…

- Andra este o femeie implinita pe toate planuril! Este o artista de succes, o soție fericita și o mama devotata. Recent, cantareața și-a delectat fanii cu o imagine superba, in care apare micuțul David in mașina, in drum spre școala. O admiratoare a ținut sa ii transmita un mesaj, dupa ce a vazut fotografia…