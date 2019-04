Fed Cup – victorie uriasa pentru Halep

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 2 WTA, a invins-o, duminica, la Rouen, cu scorul de 6-7 (6), 6-3, 6-4, pe Caroline Garcia, locul 21 WTA, iar Romania conduce cu scorul de 2-1 in intalnirea cu Franta din semifinalele Cupei Federatiei.

Simona Halep a caștigat meciul cu Caroline Garcia (locul 21 WTA), scor 6-7 (8), 6-3, 6-4. Meciul a fost unul intens, iar cele doua jucatoare s-au luptat pentru fiecare minge.

- Romania intalnește Franța in semifinalele Fed Cup și are șansa de a accede pentru prima data in istorie in finala competiției unde ar putea intalni Australia sau Belarus. Semifinala va fi deschisa de partida dintre Simona Halep și Kristina Mladenovic. In cel de al doilea meci Mihaela Buzarnescu o…

- In al doiela meci al zilei, australianca Ashleigh Barty, locul 9 WTA, va da piept cu Victoria Azarenka, locul 61 WTA. Invingatoarea din intalnirea Australia - Belraus va juca finala Cupei Federatiei cu castigatoarea dintre Franta si Romania. Simona Halep, locul 2 WTA, o va intalni pe…