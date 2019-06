FC Viitorul joaca miercuri cu Olympiakos Pireu, cea mai galonata formatie din fotbalul grec

Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 34 a, ultima din sezonul 2018 2019, a Ligii a 5 a de fotbal a judetului Constanta, a inceput ieri, cu partida Avantul Comana FC Mereni, iar restul partidelor sunt programate duminica, 16 iunie, astfel: Danubius Rasova Sport Prim Oltina ora 11.00 , Viitorul Targusor Viitorul Pecineaga 11.00 ,…

- ''Felicitari lui Roger, este incredibil cum joaca la acest nivel la 37 de ani. Pentru mine a fost o placere sa evoluez impotriva unui mare jucator. A fost un meci dificil, cu un vant puternic, sunt foarte bucuros ca voi disputa o noua finala la Roland Garros, cel mai important turneu pentru mine. Este…

- FC Viitorul, care sambata a cucerit in premiera Cupa Romaniei la fotbal, a anuntat, marti, ca in cadrul programul de pregatire din aceasta vara va disputa si cateva partide de verificare, atat in tara, cat si in strainatate. Medaliata cu bronz din acest sezon al Ligii I a programat vizita…

- FC Viitorul si a stabilit programul de pregatire din aceasta vara, in care va disputa si cateva partide de verificare, atat in tara cat si in strainatate. Constantenii au programata vizita medicala la 13 iunie, iar pana la 17 iunie se vor pregati la Constanta. Intre 20 28 iunie, Viitorul isi va continua…

- Ericsson a marcat aniversarea celor 25 de ani de operațiuni in Romania prin gazduirea evenimentului cu profil tehnologic "Barcelona Unboxed". In cadrul evenimentului care a durat trei zile, Ericsson a prezentat noile tehnologii inovatoare lansate la Congresul Mobile World 2019 - de la platforma 5G la…

- Razvan Lucescu (50 de ani), proaspat campion cu PAOK Salonic, a petrecut sarbatorile pascale in Romania, iar azi a revenit in Grecia, unde mai are de disputat o etapa din campionat, in deplasare cu Giannina, dar și finala Cupei cu AEK Atena de pe 11 mai. ...

- Reprezentantele judetului Constanta din seria secunda a Ligii a 3 a de fotbal, Axiopolis Cernavoda si CS Medgidia, joaca astazi, de la ora 17.00, in etapa a 25 a a campionatului: Axiopolis locul 8, cu 26 de puncte CS Faurei locul 9, cu 26 de puncte Inainte Modelu locul 6, cu 36 de puncte CS Medgidia…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine marti, 26 martie, al doilea meci al campaniei de calificare la Campionatul European din 2020.Jucatorii pregatiti de Cosmin Contra joaca la Cluj cu selectionata Insulelor Feroe, partida fiind gazduita, de la ora 21.45, de stadionul "Dr. Constantin Radulesculdquo;,…