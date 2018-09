„Fara penali in funcții publice” a ajuns in Parlament, dupa șase luni de la prezentarea inițiativei. Demersul a fost susținut de personalitați publice precum Mihai Șora, Dacian Cioloș, dar și actori și artiști din Romania. Interdicția politicienilor condamnați de a ajunge primari, parlamentari și, cel mai important, in funcția suprema de președinte al Romaniei, va putea intra in vigoare abia la finalul dezbaterii parlamentare, care poate dura și ani de zile, dupa cum ne-a obișnuit clasa politica. Opoziția este unita in acest demers, insa Puterea, care deține majoritatea in Legislativ, poate inclina…